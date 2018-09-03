Ещё
Они не ругаются, они на на нём думают. Как мы, не заметив этого, научили детей разговаривать матом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Они не ругаются, они на на нём думают. Как мы, не заметив этого, научили детей разговаривать матом 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Научили детей материться? Теперь терпите!
Как же матерятся дети… Это же уши в трубочку, когда стайка 12-летних проходит мимо тебя. Пьяный сосед дядя Толя, швыряющийся кастрюлями из окна, выглядит просто дипломированным специалистом по русской словесности в сравнении со школьниками. У него жизнь — …о! (не задалась), о чем он артистично сообщает миру. Поэтому если и вздрагиваешь от ругани, то, по крайней мере, прощаешь… А все эти модные девочки и мальчики в хилфигерах — они вот как-то внезапно стали матом разговаривать.
Внешне — чистые ангелы, у девочки завитые локоны, парень в дорогих футболках. Явно из благополучных. Открыли рот — портал в ад. Все это очень произносится очень уверенно, спокойно, тоненьким девичьим голоском. «Ты меня … (ты мне надоела)», — бросает подружке парень. И дальше идут, как ни в чём не бывало.
Они не ругаются, не пытаются произвести впечатление — вот, мол, я какой взрослый и свободный духом. Они просто так разговаривают. Это привычная каждодневная речь.
На территории той же школы есть отличная спортплощадка, где школьники играют в футбол. И надо иметь очень крепкие нервы, чтобы не вздрагивать каждую секунду, слыша их комментарии друг другу по поводу игры.
Коллега намекнула мне — мы тоже были подростками и тоже матерились. Бывало. Кто-то отчаянный из компании пацанов, бывало, как завернет фразочку, да еще так мастерски сплюнет. Девочки захихикают. А тот стоит гордый и взрослый такой. Иногда, было, и сама ляпнешь что-то в компании и замрешь от страха. Это было понятно что — бравада, желание выделиться из толпы, показать смелость, заявить о протесте.
В этой детской нашей невинной матерщине был какой-то смысл. Как есть он у пьяного дяди Толи, который со второго этажа по вечерам кроет матом всю несправедливость мира к нему.
Мой знакомый педагог, работающий в школе, уверен, что дети просто не понимают веса этих слов и когда и что можно говорить.
В деревне, куда меня возила бабушка, все дети разговаривали матом — это был стиль общения родителей. Я быстро обучилась и в три своих с половиной года шпарила, как биндюжник на привозе. Родители, поседев, сделали вид, что не слышат. А поскольку больше никто вокруг меня не выражался, я через неделю забыла эти слова, потому что не понимала их смысла.
Но ведь вряд ли эти же подростки, так виртуозно матерящиеся на лавочке у дома или на футбольной площадке, общаются таким же манером с родителями или учителями в школе. Значит, все прекрасно понимают. Не маленькие уже. Просто это теперь их язык.
76.ru: последние новости
Многодетная семья обратилась за помощью к мэру Ярославля. Что ответил Владимир Слепцов Наплевали на детей — сели в тюрьму. В Ярославле посадили отцов, годами скрывавшихся от алиментов «Боялись, что будем их путать»: у ярославской семьи родились три сына
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«В пьяном состоянии у него сносило крышу»9
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов10
Чудовищные трансформации людей
Назван идеальный размер женской груди53
Знаменитости, которых убили из ревности4
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
08:24
Секретные точки на теле, которые вас заинтересуют
Здоровье
03:20
Куда делись солистки группы «Лицей»
Звёзды
06:00
Чудовищные трансформации людей
Здоровье Красота
05:22
Артисты, которые так и не смогли купить славу
Звёзды
13:13
Бодибилдеры, перестаравшиеся в борьбе за тело
Здоровье
06:16
Сюрпризы, которые преподносит тело
Здоровье
07:57
Знаменитости-двойники в отечественном шоу-бизнесе
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение