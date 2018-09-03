«Этот день — напряжение и для ребенка, и для взрослого!»

По сути, только сегодня, 3-го сентября, у подавляющего большинства школьников нашей страны начался новый учебный год. То есть хотя и не намного, но каникулы были продлены.

Вопрос: «Каким вам запомнился первый учебный день?»

«Когда были детьми, то сами больше нервничали, чем радовались»

— Первый учебный день — это всегда напряжение, и тут очень трудно впасть в какую-то эйфорию. Не важно, идет ли мой ребенок в школу или это чьи-то дети…

Этот день — напряжение и для ребенка, и для взрослого, и я прекрасно помню то состояние. Взрослый думает, а что за учитель будет у его сына или дочери и что же вообще в будущем ждет его детей?

Но, повзрослев, мы понимаем, что когда были детьми и шли первый раз в первый класс, то сами больше нервничали, чем радовались…

«Я просто хочу есть!»

— Это было в далеком 1961 году, когда я пошла в 1 класс. Помню, меня посадили на первую парту, и мне было очень неловко, потому что я сидела прямо напротив стола учительницы.

Я не знала, как себя вести, куда спрятать руки и что вообще делать. А мой сосед по парте сразу после пятиминутного нахождения в классе начал есть яблоко. Он заявил: «Я просто хочу есть!» — и для меня это тоже было очень странно.