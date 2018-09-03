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В Вешняках вспоминали о событиях в Беслане
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В Вешняках вспоминали о событиях в Беслане 

Управа района Вешняки 41 минуту назад
Фото: Управа района Вешняки
Жители Вешняков собрались в минувший четверг, 30 августа, на детской площадке по адресу: ул. Кетчерская, д. 2 корп. 5. Здесь был организован конкурс рисунка на асфальте, получивший название «Я люблю этот мир!» и приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Девочки и мальчики изобразили мир таким, каким они его видят. Какие-то знания о мире они почерпнули из книг, что-то узнали от родителей или в школе. Некоторые ребята объединились в группы для создания коллективных работ. Внимательно изучив все рисунки, жюри конкурса огласило победителей и призёров. Им вручили книги по истории России и наборы красок для дальнейшего совершенствования своих талантов.
Начальник отдела по организации досуга ГБУ «Центр Вешняки» Наталья Гнусарёва поговорила с детьми о событиях в Беслане, случившихся 1 сентября 2004 года, и объяснила, как лучше обезопасить себя в чрезвычайных ситуациях.
В финале мероприятия состоялись спортивные эстафеты. На память всем детям подарили сувениры.
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