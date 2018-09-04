Власти Бурятии планируют к 2024 году ликвидировать очередь в детские сады

УЛАН-УДЭ, 4 сентября. / ТАСС /. Власти Бурятии планируют ликвидировать очередь в детские сады за пять ближайших лет. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.

В электронной очереди в дошкольные образовательные учреждения в регионе стоят 25 тыс. детей. Из них в возрасте от трех до семи лет — 5,8 тыс. человек, 4,8 тыс. из которых — в городе Улан-Удэ.

"Наша основная задача, чтобы к 2024 году у нас исчезла какая бы то ни было очередь в детсады. То есть дети из актуальной очереди должны быть обеспечены дошкольным образованием в той или иной форме", — сказал замминистра.

Сейчас, по его словам, в республике не хватает 27 детских садов, 20 из которых — в Улан-Удэ. «Сами мы ввиду дефицита бюджета построить их не сможем, поэтому обращаемся за помощью в федеральный центр», — отметил Поздняков. Вместе с тем, в регионе развиваются частные детские сады, власти оказывают им поддержку в виде субсидий (от 3 тыс. до 5,2 тыс. рублей за каждого воспитанника в месяц). В республике работают 25 лицензированных частных дошкольных организаций, их посещают свыше 2,5 тыс. детей, услугу по уходу и присмотру порядка 700 детям предоставляют более 35 индивидуальных предпринимателя.

"Мы не только просим денег у федерального центра на строит детсадов — мы продолжаем развивать все возможные альтернативные формы оказания образовательных услуг по дошкольному образованию, включая группы кратковременного пребывания", — сказал Поздняков. Он добавил, что программа по субсидированию частных детских садов в Бурятии продолжится, на сегодня она не имеет сроков окончания.