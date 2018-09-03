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В Прикамье сотрудники Росгвардии спасли запертых в квартире голодных детей
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В Прикамье сотрудники Росгвардии спасли запертых в квартире голодных детей 

АиФ Пермь 33 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
Инцидент произошёл в Осе. Как сообщает вневедомственная охрана, во время патрулирования улиц им поступил звонок о том, что в одном из домов по улице Степана Разина на подоконнике пятого этажа, близко к краю сидит девочка.
Когда сотрудники Росгвардии прибыли на место, дверь в квартиру была закрыта. Девочка через дверь сказала, что мама оставила их с братом дома одних. Оказалось, что родительницы уже несколько часов нет дома.
Вызвав на место инцидента инспектора по делам несовершеннолетних, росгвардейцы вскрыли входную дверь.
«В квартире был беспорядок, на полу разбросаны вещи, макароны, крупа и мука. Двое детей четырёх и двух лет в нижнем белье были в комнате одни. Мальчик плакал и постоянно говорил, что хочет кушать», — рассказал один из сотрудников группы задержания.
Росгвардейцы передали детей в педиатрическое отделение «Осинской центральной районной больницы». В отношении родителей решения будут принимать сотрудники МО МВД России «Осинский».
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