Кузнецова почтила память офицеров, погибших во время теракта в Беслане

МОСКВА, 3 сентября. / ТАСС /. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова почтила память спецназовцев, погибших во время операции по освобождению детей в школе №1 в Беслане в 2004 году.

"Сегодня, проводив детей в школу, я вместе с представителями диаспоры Северной Осетии возложила цветы к могилам погибших офицеров, закрывших собой детей во время страшной трагедии в 2004-м", — написала она на своей странице в Facebook, отметив, что «сегодня именами этих погибших солдат называют улицы, школы».

"Я бы хотела, чтобы этот подвиг всегда был перед нашими глазами. Сегодняшняя жизнь не требует от нас такого подвига, а порой нужна лишь забота, ответственность, желание помочь, неравнодушие, чтобы спасти детскую жизнь, чтобы избежать трагедии!" — продолжила омбудсмен.

По словам Кузнецовой, «в память о детях, о тех, кто защищал их тогда в захваченной террористами школе, важно посмотреть друг на друга, на самих себя и еще раз спросить», делается ли сегодня все для защиты детей.

Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более 1 тыс. заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Операция по освобождению заложников началась 3 сентября.