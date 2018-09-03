Почему дети часто болеют в начале учебного года

В последние предшкольные деньки детвора буквально клубится в парках, аттракционах, в киношных залах и кафешках. Сопровождают их обычно заботливые взрослые, соскучившиеся по чадам за время их летнего отсутствия. И неизвестно, что для детей опаснее: любвеобильные бабушки или же вечно занятые родители, выкроившие недельку перед новым учебным годом на предмет порадовать родное чадо.

И те и другие балдеют от возможности вдоволь развлечь ребенка и насладиться непрерывным общением с ним в период, когда не надо «включать» взрослую ответственность за несделанные уроки, бегать с ним по кружкам и секциям.

А уж как довольны дети! Их мордашки просто лучатся счастьем. Ну как же — 77 развлечений и родители рядом. Чего еще желать в этой жизни?

Увы, счастье оказывается недолгим. И отнюдь не только потому, что лето заканчивается, а учебный год, соответственно, начинается.

Неудержимые

В нашем обширном семействе, как водится, четыре бабушки-дедушки, две тети, по одному дяде с племянником и, соответственно, родители. Все любвеобильные. Все готовы радовать наших детей перед началом учебного года чуть ли не ежесекундно. Потому как лето дети провели на море, вдали от большинства родственников, все друг по другу соскучились и готовы тратить на взаимные удовольствия и время, и деньги.

В результате на последнюю предшкольную неделю на наших наследников обрушились: три «Диво Острова» (последний — 2 сентября), два аквапарка, три пикника в парках, выезд на дачу за последней малиной, выезд в лес за грибами, котокафе (кафе с живыми кошками), пиццерии — 5-6 штук, по мере возникновения желаний, парочка кондитерских плюс тортики к обеду и прочие мелкие и не очень радости жизни.

Первый медосмотр обошелся нам в пять часов пребывания в очереди, последующие — в пару часов каждый, так как, наученные первым опытом, мы приходили уже не к его началу, а ближе к концу.

В итоге практически каждый день предшкольной недели был наполнен разными веселостями и приятностями до предела. К его концу дети едва добирались до кроватей, но каждый новый день встречали вроде бы полными сил и желаний новых удовольствий.

В результате перед началом сентября усталости у них накопилось — как после целого года учебы. Плюс акклиматизация после переезда с летнего юга на промозглый север…

Такое, увы, пока повторяется у нас в семье каждый год. Никакие наши попытки оградить детей от этого фейерверка удовольствий результата не имеют. Совместный натиск детей и взрослых отразить без ущерба для наших взаимоотношений, увы, невозможно.

Школа добивает

Отдельной изюминкой на торте предшкольной лихорадки оказалась… сама школа и подготовка к началу учебного года.

Наша гимназия подарила нам незабываемые дни медосмотра. В прошлые годы мы были счастливо от них избавлены, так как поголовный медосмотр считался ненужным. Но в этом году требования ужесточили — видимо, в связи с тем, что дети привозили из странствий по миру кучу всяких инфекций и (увы!) даже насекомых. Но нам и в страшном сне не могло присниться, во что это в итоге выльется.

График медосмотра детей в нашей гимназии оказался внятным только на первый взгляд. «Нашим» классам отвели по два часа, которых вроде бы должно было бы хватить на медосвидетельствование всех детей, хотя классы у них большие: 35, 38 и 42 ребенка. Присутствие кого-то из родителей было обязательным — на радость их работодателям. Многим приходилось отпрашиваться с работы. Заменить их на бабушек-дедушек было можно, но только при наличии доверенности от родителей, заверенной нотариально (!).

Преисполненные надежд быстро отстреляться, мы явились на первый медосмотр в школу в строго назначенное время. И сразу столкнулись с жутко орущей толпой в коридоре. Перед медкабинетом клубилось не менее пяти десятков детей с родителями. Хвост очереди заворачивал в соседний коридор и выглядел бесконечным. К «нашим» классам оказались присоединены все параллели, а также более младшие классы.

В итоге первый медосмотр обошелся нам в пять часов пребывания в очереди, последующие — в пару часов каждый, так как, наученные первым опытом, мы приходили уже не к его началу, а ближе к концу. И все равно ни разу не удалось подгадать так, чтобы потратить на эту пытку минимум времени.

Такой бедлам оказался заведомо запланирован. Прием каждого ребенка длился минуту-две и состоял в измерении роста, веса, проверке головы и ног на вшей и грибки. Еще минуть пять на каждого уходило на заполнение родителями всякой медицинской документации — согласий или отказов от прививок, от обследований на туберкулез в виде реакций манту или диаскин-тестов, на экстренную помощь в экстремальных ситуациях и так далее.

В прошлом году, и в позапрошлом, и годом ранее сентябрь оказался для нашей малышни месяцем заболеваний.

Бумажки летали от замученной врачихи ко мне и обратно с завидной скоростью. Но все равно время это занимало. Соответственно, на каждого ребенка приходилось не менее 5-7 минут приема. В час медкабинет пропускал через себя от силы десяток детей с родителями. В предбаннике же толпилось три-четыре крупноформатных класса!

Антисанитария царила в этих толпах просто ужасающая. Сидеть можно было только на трех куцых диванчиках, места на которых хватало человек для десяти, не больше. Детям приходилось или стоять, подпирая стены, или сидеть на полу сомнительной чистоты, или носиться друг за другом по коридору.

Если кто-то привез из своих летних поездок инфекции, вши, чесотку и прочие прелести, в этой толпе они гарантированно становились всеобщими.

Мне до сих пор непонятно, зачем нам и нашим детям вся эта профанация. Ведь в такой толкучке и нервотрепке заведомо невозможно выявить заболевшего!

Согласитесь, такое «развлечение» только добавляет немало увесистых плюх в копилку предшкольной усталости.

Сентябрь — отдых от отдыха?

В результате всех этих перипетий наши дети подходят к началу учебного года… предельно усталыми. И так повторяется из года в год. Естественно, это не может не сказываться на их состоянии. В прошлом году, и в позапрошлом, и годом ранее сентябрь оказался для нашей малышни месяцем заболеваний.

Причем, судя по моим наблюдениям, от той же фигни страдали и многие одноклассники наших детей. У кого-то это был просто насморк, тянущийся неделями. У кого-то оказывалась полноценная ангина с осложнениями в виде отита. Несколько девочек и один мальчик заработали гайморит. В двух из трех «наших» классов через две недели после начала учебного года выявляли вшей. (Дай бог в этом году удастся обойтись без эдакой прелести.) Почти весь сентябрь из-за разных болячек на уроках постоянно отсутствовала примерно четверть класса!

И, наконец, главное: рабочий настрой на учебу за неделю предсентябрьских развлечений оказывался сбит напрочь. Так, увы, произошло и в этом году.

Судя по обмену информацией на классном форуме, примерно то же творится и в семьях наших одноклассников. Пусть и с разными вариациями.

Я очень надеюсь, что предшкольное напряжение хотя бы в этом сентябре не скажется на здоровье наших детей столь же негативным образом, как и годом ранее. Но надежды эти, увы, слабые и тают с каждым днем. У нас нет рецепта, как предотвратить все это в последующие годы. Разве что в старших классах удастся все это хоть как-то нивелировать. Так что кому как, а нам сентябрь наверняка принесет в связи с этим немало неприятностей.

А ведь впереди еще каникулы, и не одни!.. Может, куда-нибудь на необитаемый остров податься? Так ведь там школы нет, детей учить будет негде. Да и с работой возникнут проблемы…)))