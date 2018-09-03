Картины из песка научились делать малыши из Богородского

В детском саду района Богородское прошло занятие по художественно-эстетическому воспитанию.

В дошкольном отделении «Мир детства» школы №1797 «Богородская» в конце августа состоялось необычное занятие по художественно-эстетическому воспитанию на тему «Песочные картины».

В этот день мальчики и девочки вместе с воспитателями с интересом рассмотрели песок, которым они пользуются ежедневно на прогулке и выяснили, что из него можно делать картины, объемные предметы и целые экспозиции.

Ребята уже во второй половине дня взяли в руки краски, кисточки и другие материалы и приступили к созданию картин. Работы получились яркими, насыщенными и теперь составляют небольшую творческую выставку юных москвичей.