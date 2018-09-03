Городской праздник «Здравствуй, школа» объединит жителей ЮВАО

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы информирует, что 6 сентября 2018 года в 15 часов состоится городской праздник «Здравствуй, школа!». Мероприятие проводится для первоклассников и учеников младших классов, которые воспитываются в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В программе праздника запланированы подвижные игры, викторины, катания на конных повозках, а также интересная концертная программа с участием детских творческих коллективов и воспитанников Центра содействия семейному воспитанию имени Ю. В. Никулина.

На мероприятие приглашены граждане, выразившие желание принять в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, а также опекуны, попечители и приемные родители.

Мероприятие завершится за праздничным столом, где детей угостят фруктами, мороженым, тортами, вручат им полезные для школы подарки.

Взрослые и дети смогут познакомиться и пообщаться в непринужденной праздничной обстановке. Все желающие смогут получить консультации у специалистов органов опеки и попечительства и руководителей Школы приемных родителей.

Справочно:

Благодаря принимаемым Правительством Москвы мерам социальной поддержки по вопросам семейного устройства детей, на 1 сентября 2018 года проживает 20 581 ребенок, оставшийся без попечения родителей, из которых 19013 детей воспитываются в семьях. В течение последних 6 лет количество детей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот города Москвы, сократилась более чем 2,5 раза.

В настоящий момент в городе Москве работает 54 школы приемных родителей, в которых за последние 3 года прошли подготовку более 12 тысяч человек.