9 лайфхаков, чтобы найти общий язык с любым ребенком

Улыбка спасает

В первые минуты ничто так не спасает, как улыбка, ведь она разряжает обстановку. Станьте на мгновение смешным, заставьте малыша улыбнуться. Очень эффективен приём «взгляд сквозь пальцы»: вы как бы закрываете своё лицо руками, но сквозь пальцы подглядываете за малышом. А ещё можно с совсем маленьким ребёнком поиграть в «ку-ку» с помощью ладошек.

Один уровень

Не говорите с ребёнком свысока. Опуститесь на колени, встаньте с ним на один уровень глаз. Так вы снимете дискомфорт и дадите понять, вы на равных.

Общение «взрослый-взрослый»

Не сюсюкайтесь, не употребляйте фраз типа «идите баюшки», «за окном летают гуленьки». С ребёнком проще подружиться, относясь к нему как ко взрослому. Говорите просто, но без хитростей и уловок.

Его эмоции — ваши эмоции

Приобрести доверие сложно, если ваши эмоции не совпадают. Например, малыш плачет, а вы при этом смеётесь. Или ребёнок рассказывает что-то смешное для него, хохочет, а ваше лицо остаётся непоколебимым. Станьте зеркалом, отражайте эмоции крохи.

Взгляд на предмет

Этот приём отлично действует, когда ребёнок застенчивый, и вы никак не можете найти с ним тему для разговора. Переведите взгляд на что-то другое, например, «Смотри, какой котёнок!», «У тебя рюкзак не тяжёлый?», «Стакан воды будешь?».

Похвалить что-то, но не ребёнка

Самой большой ошибкой является похвала самого ребёнка: «Какие у тебя розовые щёчки!», «Ты уже такой большой. Выше меня!», «А глаза — голубые?». Во-первых, в таких фразах может присутствовать фальшь и лесть, во-вторых, застенчивый ребёнок может ещё сильнее стесняться, если речь пойдёт о нём. А вот похвалить что-то, что принадлежит ему, можно: это опять же переведёт взгляд на предмет (см. выше) и растопит лёд в общении. К примеру, «Классные кроссовки! Удобные?».

Говорить о том, что интересно

Интересно ребёнку, а не вам. Не стоит обсуждать рецепт приготовления супа, дороговизну продуктов и аспекты воспитания вашего сына. А вот послушать то, как малыш в бассейне обогнал двоих сверстников, как он успевает быстро сделать уроки и как здорово отдыхать в летнем спортивном лагере, стоит. А разговорить поможет простой вопрос: «Почему?».

Играть по их правилам

Не пытайтесь перевоспитывать ребёнка и навязывать свои правила игры. Даже настольные игры типа «Иманджинариума», « Активити» имеют несколько вариантов правил, не говоря уже о других развлечениях. Пусть ребёнок занимается в привычной для него обстановке. Всё, что требуется от вас — это создать благоприятную и безопасную атмосферу для общения.

Домой с подарком

Приятно, когда уходишь домой не с пустыми руками. И двойную пользу принесёт подарок чужому ребёнку, с которым вы хотите наладить отношения. Совсем не обязательно дарить дорогой конструктор или машину на пульте управления. Это может быть какая-то мелочь типа шариковой ручки, мыльных пузырей или конфетки.

Итак, секреты общения с чужим ребёнком совсем не сложны. Поэкспериментируйте, и вы поймёте: всё гениальное — просто.