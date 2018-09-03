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Девушка усыновила 7 брошенных детей, чтобы не разлучать братьев и сестёр
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Девушка усыновила 7 брошенных детей, чтобы не разлучать братьев и сестёр 

Аист на крыше 2 часа назад
Фото: Аист на крыше
В селе Воднобуерачное на севере Волгоградской области 23-летняя мать взяла на воспитание восьмерых детей. При этом сама девушка планировала растить только двух. О необычной истории рассказывает "Комсомольская правда".
Жительница села Александра полюбила односельчанина Юрия в 15 лет. Через несколько лет они решили жить вместе, а затем пара официально оформила отношения.
Фотографии: «Комсомольская правда»
Однако вскоре Александру ждали неприятные известия: врачи сообщили, что шансы забеременеть у неё минимальны. После недолгих раздумий супруги решили взять детей из детдома.
Сначала пара взяла под опеку двухлетнего малыша, который в буквальном смысле умирал от голода в родной семье. Спустя время врачи признались женщине, что если бы не её помощь, малыш бы скончался. Супруги полюбили ребёнка.
Через некоторое время пара заметила, что их сыну одиноко одному в семье, и решили взять ещё одного малыша. Чиновники из службы опеки предложили встретиться и рассказали про брошенных матерью семерых детей. В обмен на усыновление они пообещали оказывать всевозможную поддержку. Как призналась Александра, она не смогла пройти мимо «ангелочков». Дети были в возрасте от 1 до 14 лет. Сначала пара начала навещать их в приюте, затем согласилась на оформление опеки над ребятами.
Оба супруга не только справляются с обязанностями родителей, но и много работают. А сама Александра ещё занимается гиревым спортом и заняла первое место в последних соревнованиях в районе.
Читайте также статью об усыновлении в нашей стране: Опекать или усыновлять?
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