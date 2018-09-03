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«Он плакал и звал маму»: пятилетний мальчик чудом выжил, упав из окна пятого этажа
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«Он плакал и звал маму»: пятилетний мальчик чудом выжил, упав из окна пятого этажа 

v1.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: v1.ru
Мальчика с козырька подъезда помог снять неравнодушный волгоградец
В Ворошиловском районе Волгограда из квартиры на пятом этаже дома № 11 по улице Елецкой выпал пятилетний мальчик.
— Примерно в 12:40 на козырёк второго подъезда упал пятилетний ребёнок. Он выжил и лежал на козырьке, — рассказала V1.ru Дарья Гречишкина. — Прохожие вызвали МЧС и скорую помощь. Мальчик пришёл в себя, но не помнит номер квартиры.
Перед тем, как малыш выпал из окна, горожане слышали, что он долго звал родную мать.
— Он долго плакал и звал маму, а потом вылез в окно и не удержался, — говорит Дарья Гречишкина. — Хорошо, мужчина смог залезть на козырёк и помочь ему. Мальчик ничего не помнит. Спасатели сняли его с крыши и долго искали родителей.
Мать ребёнка вскоре обнаружилась.
— Мама нашлась, но не хочет ехать с ним на приехавшей машине скорой помощи. Говорит, что с мужем сама поедет в больницу на легковой машине, — недоумевает волгоградка. — Скорее всего, у неё проблемы с документами или боится нести ответственность за случившееся.
Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и устанавливают причину произошедшего.
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