В Волгограде выпавшего из окна ребенка привезли в больницу с тяжелой травмой головы

Пятилетний Сурен вылетел из окна седьмого этажа

Пятилетний мальчик, выпавший из окна седьмого этажа в Ворошиловском районе Волгограда, получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

— Ребенка привезли в больницу № 7, — уточнили в экстренных службах Волгоградской области. — После комплексного осмотра врачи поставили Сурену серьезный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом левой руки и ушиб легкого.

Накануне пятилетний малыш из дома на Елецкой, 11 вышел из своей квартиры, чтобы посмотреть на маму. Подойдя к окну между 7 и 8 этажами, мальчик рухнул вниз и по счастливой случайности приземлился на козырек подъезда. По словам очевидцев, после падения он поднялся на ноги и позвал свою маму. Спуститься на землю ему помогли прохожие.

Соседи семьи сообщили, что прибежавшая на место мама малыша просила медиков не отвозить его в больницу.