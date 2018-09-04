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В Волгограде выпавшего из окна ребенка привезли в больницу с тяжелой травмой головы
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В Волгограде выпавшего из окна ребенка привезли в больницу с тяжелой травмой головы 

v1.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: v1.ru
Пятилетний Сурен вылетел из окна седьмого этажа
Пятилетний мальчик, выпавший из окна седьмого этажа в Ворошиловском районе Волгограда, получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
— Ребенка привезли в больницу № 7, — уточнили в экстренных службах Волгоградской области. — После комплексного осмотра врачи поставили Сурену серьезный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом левой руки и ушиб легкого.
Накануне пятилетний малыш из дома на Елецкой, 11 вышел из своей квартиры, чтобы посмотреть на маму. Подойдя к окну между 7 и 8 этажами, мальчик рухнул вниз и по счастливой случайности приземлился на козырек подъезда. По словам очевидцев, после падения он поднялся на ноги и позвал свою маму. Спуститься на землю ему помогли прохожие.
Соседи семьи сообщили, что прибежавшая на место мама малыша просила медиков не отвозить его в больницу.
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