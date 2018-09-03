Ещё
В Экомаркете состоится детская благотворительная ярмарка
Далее:
Читайте также:
Ещё
«Мое сердце разбито, семья разрушена»
«Мое сердце разбито, семья разрушена»

В Экомаркете состоится детская благотворительная ярмарка 

Наш Теплый стан 2 часа назад
Фото: Наш Теплый стан
8 сентября с 13.00 до 17.00 в Экомаркете в Коньково в рамках проведения дня города состоится благотворительная ярмарка «Дети спешат на помощь», посвященная международному дню благотворительности.
Современные дети умные, продвинутые, креативные, интересные и очень сильные. Нужно ли защищать их — или они способны защитить нас сами? В этот день именно дети будут помогать взрослым, другим детям и животным, оказавшимся в беде.
Если у вашего ребенка есть игрушки в хорошем состоянии, которые больше ему не нравятся, интересные предметы или книги, пусть смело приносит их 8 сентября на Экомаркет и становится участником ярмарки. В приоритете будут приветствоваться поделки, которые будут специально приготовлены к этому дню. Каждый ребенок может продать свои игрушки, книги или подделки, а все вырученные средства пойдут на благотворительность, притом ребенок сможет выбрать, кому помогать, самостоятельно. А мамы вместе с детьми могут принести свои домашние лакомства: выпечку, варенье собственного приготовления.
Также в этот день в Экомаркеты пройдут увлекательные лекции и мастер-классы.
Приглашаются все желающие.
Адрес: Ул. Профсоюзная, 126, корпус 3.
Наш Теплый стан: последние новости
Библиотека № 169 приглашает на лекцию «Россия против террора!» Экомаркет предлагает отметить День знаний В Новогодние праздники безопасность граждан обеспечат свыше 13 тысяч правоохранителей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мое сердце разбито, семья разрушена»12
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов10
«В пьяном состоянии у него сносило крышу»19
Назван идеальный размер женской груди54
Утяшева испортила фигуру1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
08:24
Секретные точки на теле, которые вас заинтересуют
Здоровье
03:20
Куда делись солистки группы «Лицей»
Звёзды
06:00
Чудовищные трансформации людей
Здоровье Красота
05:22
Артисты, которые так и не смогли купить славу
Звёзды
13:13
Бодибилдеры, перестаравшиеся в борьбе за тело
Здоровье
06:16
Сюрпризы, которые преподносит тело
Здоровье
07:57
Знаменитости-двойники в отечественном шоу-бизнесе
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение