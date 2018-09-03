В Экомаркете состоится детская благотворительная ярмарка

8 сентября с 13.00 до 17.00 в Экомаркете в Коньково в рамках проведения дня города состоится благотворительная ярмарка «Дети спешат на помощь», посвященная международному дню благотворительности.

Современные дети умные, продвинутые, креативные, интересные и очень сильные. Нужно ли защищать их — или они способны защитить нас сами? В этот день именно дети будут помогать взрослым, другим детям и животным, оказавшимся в беде.

Если у вашего ребенка есть игрушки в хорошем состоянии, которые больше ему не нравятся, интересные предметы или книги, пусть смело приносит их 8 сентября на Экомаркет и становится участником ярмарки. В приоритете будут приветствоваться поделки, которые будут специально приготовлены к этому дню. Каждый ребенок может продать свои игрушки, книги или подделки, а все вырученные средства пойдут на благотворительность, притом ребенок сможет выбрать, кому помогать, самостоятельно. А мамы вместе с детьми могут принести свои домашние лакомства: выпечку, варенье собственного приготовления.

Также в этот день в Экомаркеты пройдут увлекательные лекции и мастер-классы.

Приглашаются все желающие.

Адрес: Ул. Профсоюзная, 126, корпус 3.