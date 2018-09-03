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Дизайнер рассказал, как лучше обустроить комнату школьника
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Дизайнер рассказал, как лучше обустроить комнату школьника 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Света в детской комнате должно быть много.
При обустройстве комнаты ребенка-школьника важно придерживаться принципов зонирования. Об этом в программе на «Радио 1» рассказал руководитель архитектурно-дизайнерского бюро Николай Круглов.
По его словам, важно выделить в комнате рабочее пространство, установив удобный стол и кресло. Все полки с книгами должны находиться по росту ребенка, а не взрослого. Также необходимо предусмотреть хорошее освещение.
Важно выделить зону отдыха — кровать или диван с правильным, удобным матрасом.
Также в детской комнате необходимо поработать с цветом, но не перегружать ее. По словам эксперта, это должно быть светлое пространство с применением максимум трех цветов.
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