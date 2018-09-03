Дизайнер рассказал, как лучше обустроить комнату школьника

Света в детской комнате должно быть много.

При обустройстве комнаты ребенка-школьника важно придерживаться принципов зонирования. Об этом в программе на «Радио 1» рассказал руководитель архитектурно-дизайнерского бюро Николай Круглов

По его словам, важно выделить в комнате рабочее пространство, установив удобный стол и кресло. Все полки с книгами должны находиться по росту ребенка, а не взрослого. Также необходимо предусмотреть хорошее освещение.

Важно выделить зону отдыха — кровать или диван с правильным, удобным матрасом.

Также в детской комнате необходимо поработать с цветом, но не перегружать ее. По словам эксперта, это должно быть светлое пространство с применением максимум трех цветов.