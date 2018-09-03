Советы экспертов: Как школьнику стать лидером в учебе

Оказывается, генетика не влияет на предрасположенность к получению знаний.

Начался учебный год, и родители практически всех первоклассников надеются, что их дети будут учиться прекрасно и не допустят ошибок своих старших братьев и сестер, которые по каким-то причинам не показывают усердия в учебе.

— Родители часто повторяют своим детям: «Вот если бы ты дома занимался, то обогнал бы Колю (отличника-одноклассника)», — рассуждает психолог Андрей Новиков . — И они правы. Ведь генетика не оказывает влияния на предрасположенность к учебе.

Этому есть подтверждение — исследование 6653 пар близнецов, который показал, что генетические факторы для учебы вторичны. Хотя дети из благополучных семей начинают раньше читать и писать.

— Однако простейший контроль родителей за тем, выполняют ли их дети домашнее задание или нет, никто не отменял, — рассказывает учитель начальных классов Елена Дорохова. — Только мамам и папам не стоит ругаться и заставлять, если их ребенок еще не выполнил. Главное — найти к нему подход и узнать, почему он не хочет делать уроки. Порой необходимо, может, и совместно позаниматься с детьми. Чтобы проявить заинтересованность — лучше делать уроки в игровой форме.