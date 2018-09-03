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Во Дворце творчества «Хорошево» прошли дни открытых дверей
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Во Дворце творчества «Хорошево» прошли дни открытых дверей 

Управа района Хорошево-Мневники + ещё 1 3 сентября 2018
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Во Дворце творчества детей и молодежи «Хорошево» 31 августа и 1 сентября состоялись дни открытых дверей.
— Взрослые и дети поучаствовали в мастер-классах по капоэйре и спортивному ориентированию. На территории Дворца работали автогородок и скалодром. Желающие могли посетить мастер-классы по практической психологии, пластилинографии, бисероплетению, росписи по холодному фарфору. Для детей работала «Лаборатория естественных наук», где каждый мог воочию наблюдать действие физических процессов, — рассказали в пресс-службе учреждения.
На площадке перед Дворцом творчества свою программу представили творческие коллективы: студия аэробики «Энергия», Театр танца «Интрига», образцовый коллектив «Танцевальный экспресс», «Академия песни» и другие. Молодые артисты пели, танцевали и читали стихи. (мо)
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