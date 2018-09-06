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Во Дворце творчества «Хорошево» проведут конкурс любительских цветников
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Во Дворце творчества «Хорошево» проведут конкурс любительских цветников 

Управа района Хорошево-Мневники + ещё 2 39 минут назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В Москве проходит фестиваль «Цветочный джем», в рамках которого 9 сентября на площадке Дворца творчества детей и молодежи «Хорошево» состоится конкурс любительских цветников.
— В день рождения Москвы по всей столице пройдет конкурс любительских цветников. Это возможность для жителей города самостоятельно или в команде создать уникальный ландшафтный проект под руководством профессиональных садовников. Приглашаем всех желающих, — отметили в пресс-службе учреждения.
Напомним, ДТДМ «Хорошево» находится по адресу: ул. Маршала Тухачевского, д. 20, корп. 1. Подробнее о конкурсе по ссылке: https://moscowseasons.com/ru/festival/konkurs-liubitelskikh-tsvetnikov (мо)
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