Во Дворце творчества «Хорошево» проведут конкурс любительских цветников

В Москве проходит фестиваль «Цветочный джем», в рамках которого 9 сентября на площадке Дворца творчества детей и молодежи «Хорошево» состоится конкурс любительских цветников.

— В день рождения Москвы по всей столице пройдет конкурс любительских цветников. Это возможность для жителей города самостоятельно или в команде создать уникальный ландшафтный проект под руководством профессиональных садовников. Приглашаем всех желающих, — отметили в пресс-службе учреждения.

Напомним, ДТДМ «Хорошево» находится по адресу: ул. Маршала Тухачевского, д. 20, корп. 1. Подробнее о конкурсе по ссылке: https://moscowseasons.com/ru/festival/konkurs-liubitelskikh-tsvetnikov (мо)