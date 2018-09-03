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Девочка расплакалась, узнав об удочерении, и стала звездой соцсетей
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Девочка расплакалась, узнав об удочерении, и стала звездой соцсетей 

Letidor.ru 50 минут назад
Фото: Letidor.ru
Это видео не оставит никого равнодушным.
Американская пара объявила малышке об удочерении во время ее дня рождения. Пара Пейдж и Дэниэл Зезулка вручили Айви на ее 10-летие подарки, среди которых был документ об удочерении. Родители установили камеру, чтобы снять реакцию девочки. Когда же Айви увидела свой лучший подарок на праздник, она расплакалась, а вместе с ней и ее новоиспеченные родители дали волю чувствам. Видео с трогательным вручением подарка пара опубликовала в Facebook. Сотни тысяч человек со всего мира растрогались, увидев такие неподдельные эмоции счастливой малышки. Сейчас у ролика больше 200 тысяч репостов.
Этот ролик будет моим самым любимым из всех, которыми я делилась и когда-либо еще поделюсь. Она молилась, чтобы ее удочерили, и вот это случилось прямо в ее день рождения!
— подписала видео Пейдж.
Пейдж и Дэниэл три года воспитывают троих приемных детей. В конце августа пара получила официальное разрешение стать усыновителями. Это радостное событие как раз совпало с днем рождения Айви, поэтому супруги и решили сделать такой незабываемый подарок старшей дочери.
Фото: Facebook
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