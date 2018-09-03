Студент выложил фото кормящей грудью женщины и знатно всех потроллил

«Женщины, не делайте так!», — такими словами студент Джонас Тусаон (Jonas Tuason) из Филиппин подписал фотографию, выложенную им на Facebook. На снимке можно увидеть женщину, которая открыто кормит ребёнка грудью в кафе. Только вот укоряет студент маму вовсе не за это. Но узнать это можно, только дочитав этот шуточный пост до конца. Однако, судя по тысячам гневных комментариев, большинство людей делать этого не умеют, а ещё и плохо знакомы со словом сарказм.

«Женщины, не делайте так! Это нормально в вашем доме, где вас никто не видит, но совершенно неприемлемо в ресторане и другом публичном месте. Особенно там, где люди кушают. Что бы вы ни думали об этом, данная ситуация мне глубоко неприятна. Уверен, что сейчас сюда набегут защитники и скажут много всего, но никто не заставит меня поменять своё мнение. Это плохая привычка. Вы можете сказать, что это абсолютно нормально для неё, ничего плохого не происходит, а значит всё в порядке… но, ради бога, никогда не кладите свои тапочки на стол. Это ужасно!», — написал парень под фотографией.

Да-да, если отвлечься от женской груди, то можно заметить, что на столе лежат вьетнамки. А этот саркастический текст — прост тест на внимательность и умение сначала выслушать собеседника, а потом уже отвечать, осуждать и комментировать. И этот тест провалило абсолютное большинство. Под публикацией, мгновенно ставшей вирусной, уже оставили почти 70 тысяч комментариев и большая часть из них — гневные отповеди сторонников публичного кормления:

«Если ты сексуализируешь женщину во время кормления — это только твоя проблема», «Значит реклама сисек на каждой машине — это нормально, а кормление — нет?! Грудь — это НЕ игрушка для мужчин и не порнография. Биологическая функция груди — КОРМИТЬ ДЕТЕЙ!», «Нет ничего прекраснее, чем мать, кормящая ребёнка, где бы это ни происходило».

И не менее яростные ответы их оппонентов:

«Прикрылась бы что ли», «Она могла бы прикрыть себя салфеткой или чем-то таким. Дело же не в кормлении ребёнка. Дело в том, что надо уважать окружающих и вести себя прилично в публичном месте».

А вы смогли дочитать до конца, не возмутившись?