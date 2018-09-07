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Чиновники ищут подрядчика для строительства детского сада в Ямальском-2
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Чиновники ищут подрядчика для строительства детского сада в Ямальском-2 

72.ru + ещё 5 34 минуты назад
Фото: 72.ru
Детский сад, рассчитанный на 360 мест, возведут рядом с новой школой
Управление капитального строительства Тюменской области ищет подрядчика для строительства детского сада в микрорайоне Ямальский-2. Дошкольное учреждение, рассчитанное на 360 мест, планируют возвести рядом с открывшейся 1 сентября новой школой.
— Стоимость контракта составляет более 286 миллионов рублей. Выполнить весь объем запланированных работ необходимо за 13 месяцев. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 сентября, а компания-победитель будет определена через неделю, — сообщает заказчик на сайте госзакупок.
Эскиз будущего детского сада
Новый детский сад примет малышей, живущих в новостройках Тюменской слободы. В дошкольном учреждении, которое возведут за счет областного бюджета, помимо обычных групп будут ясли на 50 мест.
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