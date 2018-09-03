Жена Алексея Навального показала дочь-одиннадцатиклассницу

В Сети отметили, что Дарья с мамой выглядят как подружки.

Дочь российского политика и общественного деятеля Алексея Навального в этом учебном году оканчивает школу. Жена оппозиционера поделилась фотографией с дочкой-одиннадцатиклассницей. Подписчики отметили, что Дарья с мамой выглядят как подружки. Кстати, через три дня девушке исполнится 17 лет.

Публикация от @yulia_navalnaya

3 Сен 2018 в 12:06 PDT «Ого… Дочура выше мамы», «11 класс сложный, сама пережила это! Удачи, сил и терпения! 👩‍🎓», «Юля, смотритесь, как подружки 👍», «Ого. Все, выросла», «Красавица-дочка и красавица-Мама! И вообще сестренки!», «Какие вы классные!», «Вау, какая дочь красивая! Наряд огонь», «Переросла-таки маму😊Удачного учебного года красотке», «Сил, терпения и удачи ✨», — прокомментировали подписчики в Instagram.

Юлия Навальная показала и своего младшего ребенка. Сын Захар в этом году пошел в четвертый класс. Поклонники отметили, что мальчик — копия своего известного папы.

Четвёртый класс

Публикация от @ yulia_navalnaya

3 Сен 2018 в 12:03 PDT «Сынулька на папу похож!)», «Чудесная семья! Поздравляем с новым учебным годом!», «Юличка, вы красавица!🌹🌹🌹И сыночек тут похож на папу. 👍👍👍», «А сын — вылитый папа», «Ничего себе, какие вы счастливые)))», «Какие красивые!», «Поздравляю. Терпения Вам и удачи, остальное осилим», «Поздравляю! успехов в новом учебном году», — отреагировала аудитория в соцсети.

Напомним, что Юлия и Алексей Навальные в браке с 2000 года. Они растят двоих детей: дочь Дарью и сына Захара.

Любовь это… жмуриться от счастья, когда он тебя обнимает, и после 18 лет брака

Публикация от @ yulia_navalnaya

26 Авг 2018 в 3:44 PDT Кстати, супруги не часто, но радуют подписчиков семейными фото и видео.

Два классных летних момента в жизни любой семьи с детьми: 1. Когда в начале лета ты отправляешь этих надоевших детей к бабушкам и в пионерлагеря. Ура! Свобода. 2. Когда через полтора месяца ты ужасно по ним соскучился и они вернулись. Ура! Мы вместе.

Публикация от Алексей Навальный (@navalny)

19 Авг 2018 в 4:13 PDT Публикация от @yulia_navalnaya

24 Фев 2018 в 10:41 PST Разменял второй десяток

Публикация от @ yulia_navalnaya

7 Апр 2018 в 8:46 PDT Фото: Instagram @yulia_navalnaya