В Подмосковье шестилетний мальчик утонул в домашней ванной

Подмосковные следователи проверят обстоятельства гибели шестилетнего ребенка в ванной комнате.

Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета России по региону Ольга Врадий. Трагедия произошла в подмосковном городе Пушкино.

«Предварительно установлено, что 2 сентября шестилетний мальчик, находясь в квартире совместно со своей матерью, пошел купаться в ванну. Мать ребенка в этот момент находилась на кухне и готовила еду. Спустя несколько минут ребенок перестал отвечать. Испугавшись, женщина вбежала в ванную комнату и увидела сына, погруженного головой в наполненную ванну без признаков жизни», — рассказала Врадий.