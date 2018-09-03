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В Подмосковье шестилетний мальчик утонул в домашней ванной
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В Подмосковье шестилетний мальчик утонул в домашней ванной 

ИД «Собеседник» + ещё 1 1 час назад
Подмосковные следователи проверят обстоятельства гибели шестилетнего ребенка в ванной комнате.
Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета России по региону Ольга Врадий. Трагедия произошла в подмосковном городе Пушкино.
«Предварительно установлено, что 2 сентября шестилетний мальчик, находясь в квартире совместно со своей матерью, пошел купаться в ванну. Мать ребенка в этот момент находилась на кухне и готовила еду. Спустя несколько минут ребенок перестал отвечать. Испугавшись, женщина вбежала в ванную комнату и увидела сына, погруженного головой в наполненную ванну без признаков жизни», — рассказала Врадий.
Сотрудники подмосковного управления СК РФ проводят проверку в связи со случившимся. Также назначена судмедэкспертиза.
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