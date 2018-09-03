7 профессиональных советов родителям первоклассника. Как научить школьника учиться

Эксперт по детскому тайм-менеджменту Анастасия Яндыганова считает, что помочь ребенку способен любой внимательный родитель.

Конечно, каждый родитель самостоятельно разрабатывает свою систему, состоящую из компромиссов, наказаний и поощрений, и говорить о строгих правилах, которым обязательно должен следовать любая мама или любой папа, говорить не пригодится. Однако некоторые общие советы, например, по организации дня все же есть.

Совет первый. Понятное расписание

Сделайте его вместе с ребенком, украсив по его желанию, и разместите на видном месте, неподалеку от часов. Так ваш ученик всегда будет знать, когда у него есть время на домашние задания, а когда на настольные игры и прогулки.

Совет второй. Чередуем полезное с приятным

В расписании следует чередовать разные виды деятельности, чтобы отдых сменялся учебой. И ни в коем случае не заставляйте сидеть над уроками до «победного конца». Пусть лучше ребенок отвлечется, переключит внимание на что-то другое, а отдохнув, вернется к подготовке домашнего задания.

Совет третий. Объясняем необходимость домашнего задания

Выполнение домашнего задания не наказание для вашего ребенка, а его самая настоящая работа. Найдите нужные слова, чтобы объяснить своему малышу необходимость её выполнения.

Совет четвертый. Позвоните детям

Будучи на работе, старайтесь находить время для звонка своему ребенку. Не обещайте того, чего не собираетесь выполнять — и наказания, и поощрения. Помните, что для ребенка важнее сам факт звонка от вас, чем слова, которые вы произнесете.

Совет пятый. Мотивируем интересным

Помните о важности мотивации. Вы должны знать, кто для вашего ребенка является авторитетным и что является ценным. Используйте это для мотивации в занятиях.

Совет шестой. Учитываем возможности

Не следует ожидать слишком многого от ребенка, давайте ему задания по его возможностям. И не забывайте хвалить даже за самые маленькие успехи.

Совет седьмой. Поддержка — главный мотиватор

Ваш малыш должен постоянно чувствовать, что вы на его стороне, что вы — его самый большой друг, что именно к вам он может обратиться за советом и поддержкой. Без критики и криков. Но с пониманием и любовью. И тогда ваш ребенок справится со всеми трудностями. Даже с такими сложными, как первый класс.

Удачи вам и вашему школьнику!

Кстати, если вам интересны полезные навыки и знания, если вы ответственные родители, если ваши дети учатся в любом классе школы, у вас есть возможность получить все это на областном фестивале для школьников и их родителей «SCHOOL FEST». Он пройдет 15 и 16 сентября в технопарке «Анкудиновка» по адресу: улица Академика Сахарова, 4.

Основная задача фестиваля — помочь школьникам сориентироваться в мире новых возможностей. Участники и гости фестиваля найдут ответы на вопросы: как найти свое увлечение, какую профессию выбрать, как заранее подготовиться к поступлению в ВУЗ и многие другие.

В программе «SCHOOL FEST»:

• Мастер-классы, мини-шоу и интерактивные зоны для детей, подростков, а также их родителей;

• Лекторий для детей и родителей на самые интересные и важные темы;

• Открытые уроки;

• Зона здоровья, красоты и стиля;

• Спорт и активные игры;

• Выставка-продажа товаров для школьников и их родителей;

• Организация лотерей и конкурсов с ценными призами для посетителей;

• Интеллектуальные конкурсы для школьников.

• VIP — зона для учеников бизнес-школы для детей и подростков «Бизнесмания»

Темы лектория:

• Антиремень

• Digital или приложения в помощь школьникам

• Тренировка памяти и внимания у детей

• Как выбрать ВУЗ и не пожалеть об этом

• Кибер-безопасность

• Тайм-менеджмент для школьников

• Детские «зависимости»

• Основы безопасности в современном мире

• Дети и деньги

Подробное расписание, информация о спикерах и регистрация в лекторий на сайте фестиваля.