«У нас „ограниченных“ нет». Казанец избавился от инвалидности и лечит детей

Казанцу Льву Алимову — всего 25. Он — мастер спорта РФ и чемпион России по карате кёкусинкай. А ещё организатор первого в России спортивного центра единоборств для детей с ограниченными возможностями. Лев и тренеры центра занимаются с ними бесплатно, потому что по себе знают, каково это — бороться со своими недугами.

Испытание

Глядя на него, никогда не подумаешь, что перед тобой человек с инвалидностью. Красавец со спортивной фигурой. «Ноги только мои не фотографируйте, — говорит он. — Они у меня в шрамах».

Из-за родовой травмы ему диагностировали врождённую косолапость и смешанный парапарез нижних конечностей. К 5 годам сделали пять операций. Его ожидала инвалидная коляска.

«Когда сделали последнюю, сняли аппарат Илизарова, кардинальных результатов не увидели, — вспоминает Алимов. — Врачи расходились во мнениях по дальнейшей тактике. Кто-то из специалистов рекомендовал заняться спортивной гимнастикой. При 94-й гимназии, где работала моя бабушка, действовала секция карате (она и сейчас там есть). Меня взяли и уже не отпустили».

И хотя ни одна медкомиссия не допускала Льва к соревнованиям, он выступал наравне со здоровыми спортсменами под личную ответственность тренера. Ему не давались, да и сейчас не даются, низкие приседания из-за малой подвижности связок. Нога гнётся не так, как у всех. Но он просто идёт к цели, шаг за шагом.

«В карате — система поясов, для каждого пояса ты проходишь определённые испытания. Едешь в другой город, дерёшься, делаешь ещё шаг. Чем дальше, тем сложнее. С 7 лет я привык, что каждый раз ты поднимаешься на новую ступеньку, преодолевая себя. Всё как в жизни», — говорит он.

Озарение

В жизни он два года отучился на факультете журналистики. Поступал, к слову, на общих основаниях, сознательно не прикладывая справку об инвалидности (за подтверждением диагноза он больше не обращался). Тогда Лев ещё не понимал, что его призвание нашло его уже в 12 лет. Это было «Озарение». Так называлась школа, где работала его мама. Однажды мальчик согласился подменить инструктора по карате и остался. «Потом я работал с детьми от трех лет как педагог дополнительного образования. Позже мы с единомышленниками арендовали и открыли свои залы», — вспоминает Лев.

В его группу всё чаще стали приходить дети со сложными диагнозами: с неврологией, лёгкими формами ДЦП, не получившие инвалидность.

«Мы заметили прогресс в их состоянии за счёт обычного, нетрепетного отношения к ним, за счёт того, что они социализируются и «варятся в одном котле» вместе со всеми, — говорит Лев. — И тогда мы решили придумать что-то своё. Открыли общественную организацию, потом задумались о помещении. Денег, естественно, не было».

Они решили написать письмо мэру Казани. Сочиняли его неделю. Лев лично отнёс его в приёмную градоначальника, проект не прикладывал, а просто описал, что это за центр и какая нужна помощь. Прошло два месяца и он уже успел позабыть о просьбе, как вдруг из администрации позвонили: нужно за два дня выбрать помещение из предложенных вариантов. Они выбрали пространство в 205 кв. м.

В помещении, состоявшем из сплошных перегородок, не было ни воды, ни тепла, только куча старья, плитки и битого стекла. Почти год ушёл на ремонт. Мастера работали по себестоимости, на остальное собирали с миру по нитке. Их центр работает почти год, а этой осенью Алимов и его команда хотят открыть его «по-настоящему», празднично.

«Мне нравится, что у нас сейчас есть зал. Каждый подросток хочет, чтобы его хобби переросло в серьёзную деятельность! Я рад, что смог совместить работу и общение с детьми, — делится Лев. — У нас нет понятия «нормальный» или «ограниченный» ребёнок, все обычные, ни для кого поблажек нет. Играют все в футбол — и ты играй, не можешь бегать — стой на воротах. Здоровым детям мы объясняем, чтобы не было насмешек, что в группе есть и другие дети, кто-то физически слаб, но душой силен. Чтобы они друг друга подтягивали».

В сентябре его ребята уже поедут на первые соревнования.

Устремления

В этом детском царстве ребята занимаются бесплатно. Есть реабилитационное отделение, массажный кабинет, ЛФК, адаптивная и лечебная физкультура, сурдо— и паратхэквондо (паралимпийский вид спорта), бокс, смешанные единоборства для подростков. С сентября добавятся группы по карате и дзюдо, в последних смогут заниматься и незрячие дети. Пока занимаются около 50 ребят, ещё 100 детей ходят на массаж к кудеснику Руслану. Его глаза не видят, но руки правят, да так, что порой после его сеансов дети начинают говорить.

«Прошу в медучреждениях, реабилитационных центрах, школах и интернатах рекомендовать детей для занятий. Пока на паратхэквондо (это когда травмированы руки, действуют только ноги) ни одного ребёнка, — вздыхает Алимов. — Когда звонишь в сообщества инвалидов и просишь у них данные детей, все, как правило, отвечают: «Детям уже не помочь». Как так? Я на себе испытал, насколько спорт помогает детям и взрослым преодолеть себя, побороть имеющиеся недуги. Единоборства — это волевой вид спорта. Занимаясь им, приходится проявлять много личностных качеств, чтобы добиться результата. Это помогает и в жизни. Никакие преграды не пугают».

К слову, о преградах. Деньги на содержание центра Лев и другие тренеры добывают, преподавая взрослым, тренируя платные группы. И мечтают расшириться, чтобы открыть тренажёрный зал, где могли бы заниматься в том числе и дети с синдромом Дауна. «Они очень сильные, показывают отличные результаты в тяжёлой атлетике. Но на все нужны средства, — делится Лев. — Мы были бы рады, если бы нашёлся генеральный спонсор всех наших идей. Но сам я не привык просить деньги, не получается… »

Зато у него отлично получается учить не бояться трудностей.