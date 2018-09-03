Где учатся дети звезд? 10 известных школьниц на 1 сентября

Кто пришел на линейку в костюме акулы и в какой школе будут учиться дочери Таты Бондарчук

Мария и Василиса Вакуленко

В этом году старшей дочери Елены и Василия Вакуленко Марии исполнится 9 лет. 1 сентября девочка пошла в 3 класс. Младшей Василисе сейчас 5.

Марфа Колоскова

В этом году Тутта Ларсен и ее супруг Валерий Колосков проводили в школу двоих старших детей. Дочь Марфа пошла в 3-ий класс, сейчас девочке 8 лет.

Интервью Тутты о материнстве читайте тут.

Алина Белькевич

У 13-летней дочери Анны Седоковой Алины начался новый учебный год в частной «Ломоносовской школе».

Яна Аршавина

Дочь Юлии Барановской 10-летняя Яна была на школьной линейке 1 сентября вместе с мамой.

Вера и Марго Бондарчук

В этом году девочки начали обучение в Международной гимназии Сколково. «Ну, начинается у меня настоящая мамская веселая жизнь с родительскими собраниями и прочими прелестями», — написала в Instagram Тата Бондарчук.

Варвара Кузичева

1 сентября 13-летняя дочь актеров Виктории Толстогановой и Андрея Кузичева стала старшеклассницей. Варвара учится в 57-ой московской школе.

София Зуева

Снежаны Георгиевой и Артема Зуева двое детей. Дочери Софико 12 лет, она прекрасно рисует и делится своими работами в Instagram-профиле. В этом году девочка пошла в 8 класс.

Алиса Ревва

Старшая дочь Анжелики и Александра Ревва Алиса пошла в пятый класс! О том, как проходят выходные и будни девочки, можно узнать в Instagram. На ее профиль уже подписано 156 тысяч человек, а среди достижений значатся «Modeling, acting, singing».

Тоня Худякова

11-летняя дочь режиссера Павла Худякова и продюсера Корнелии Поляк учится в Майами и в этом году перешла в среднюю школу. Девочка профессионально занимается танцами и сейчас находится на сборах в Калифорнии.

В следующем году Дина заканчивает школу, поэтому в этом позволила себе прийти на линейку в костюме акулы. Мама и преподаватели задумку оценили! Интервью с Диной читайте тут.