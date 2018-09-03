Где учатся дети звезд? 10 известных школьниц на 1 сентября 

Кто пришел на линейку в костюме акулы и в какой школе будут учиться дочери Таты Бондарчук?
Мария и Василиса Вакуленко
В этом году старшей дочери Елены и Василия Вакуленко Марии исполнится 9 лет. 1 сентября девочка пошла в 3 класс. Младшей Василисе сейчас 5.
Марфа Колоскова
В этом году Тутта Ларсен и ее супруг Валерий Колосков проводили в школу двоих старших детей. Дочь Марфа пошла в 3-ий класс, сейчас девочке 8 лет.
Интервью Тутты о материнстве читайте тут.
Алина Белькевич
У 13-летней дочери Анны Седоковой Алины начался новый учебный год в частной «Ломоносовской школе».
Яна Аршавина
Дочь Юлии Барановской 10-летняя Яна была на школьной линейке 1 сентября вместе с мамой.
Вера и Марго Бондарчук
В этом году девочки начали обучение в Международной гимназии Сколково. «Ну, начинается у меня настоящая мамская веселая жизнь с родительскими собраниями и прочими прелестями», — написала в Instagram Тата Бондарчук.
Варвара Кузичева
1 сентября 13-летняя дочь актеров Виктории Толстогановой и Андрея Кузичева стала старшеклассницей. Варвара учится в 57-ой московской школе.
София Зуева
У Снежаны Георгиевой и Артема Зуева двое детей. Дочери Софико 12 лет, она прекрасно рисует и делится своими работами в Instagram-профиле. В этом году девочка пошла в 8 класс.
Алиса Ревва
Старшая дочь Анжелики и Александра Ревва Алиса пошла в пятый класс! О том, как проходят выходные и будни девочки, можно узнать в Instagram. На ее профиль уже подписано 156 тысяч человек, а среди достижений значатся «Modeling, acting, singing».
Тоня Худякова
11-летняя дочь режиссера Павла Худякова и продюсера Корнелии Поляк учится в Майами и в этом году перешла в среднюю школу. Девочка профессионально занимается танцами и сейчас находится на сборах в Калифорнии.
В следующем году Дина заканчивает школу, поэтому в этом позволила себе прийти на линейку в костюме акулы. Мама и преподаватели задумку оценили! Интервью с Диной читайте тут.