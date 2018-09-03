Лгать полезно для развития мозга

Команда ученых из Канады, Китая, Сингапура и США провела исследования, в ходе которого доказала, что врать полезно для развития мозга. В эксперименте участвовали 42 дошкольника из Китая, мальчики и девочки, сообщает Medical Express.

Испытуемых разделили на две группы и обучили простой игре. От ребенка требовалось спрятать за спиной угощение, конфету или пакет со сладостями, а взрослому наставнику предлагалось угадать, в какой руке малыш держит сладкое.

При этом первую группу детей научили жульничать таким образом, чтобы взрослый всегда проигрывал. Представители второй команды играли честно.

После того, как игра закончилась, ученые начали проводить с детьми психологические тесты. Оказалось, что «жулики» быстрее соображали и лучше понимали намерения других людей.

Авторы исследования говорят, что умение врать — обычный этап взросления, и чем раньше ребенок освоит этот навык, тем лучше.