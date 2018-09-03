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Cнова в школу: звездные мамы на 1 сентября
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Cнова в школу: звездные мамы на 1 сентября 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Каникулы закончились! Звездные мамы сменили купальники на строгие костюмы, заказали стильные букеты и проводили своих школьников на линейку. Кто в этом году стал мамой первоклашек, а кому уже собирать портфель не впервой? BeautyHack публикует образы звездных мам на 1 сентября.
Инна Жиркова
Инна и Юрий Жирковы проводили в школу сразу двух школьников: Милана пошла во второй класс, Дима — в четвертый. Маленькому Даниилу за парту пока рановато, но он тоже пришел на линейку со своей мамой, чтобы пожелать доброго пути брату и сестре.
Белла Потемкина
Знаменитому дизайнеру не впервой стоять на школьной линейке — дочери Еве девять лет. На Дне знаний Белла выглядела прекрасно, отдав предпочтение черно-белой гамме и естественному макияжу.
Ксения Новикова
Певица Ксения Новикова тоже отвела детей в школу. Мирон и Богдан пошли во второй и четвертый класс. Макияж с акцентом на глаза и низкий хвост — выбор Ксении для этого ответственного «мероприятия».
Оксана Самойлова
Многодетная фитнес-мама Оксана Самойлова стала еще и мамой первоклашки — старшая дочь Ариела пошла в первый класс. Терпения родителям и хороших оценок малышке.
Лена Сарапульцева
Любимец Instagrama — Колянчик — стал первоклассником. На линейку его отвела мама — знаменитый фотограф Елена Сарапульцева. Ждем новых постов о школьной жизни!
Елена Пинская-Вакуленко
Василисе — младшей дочери Басты и Елены — еще год до первого звонка. На эту линейку она пришла проводить Машу — старшую сестру. Фоловеры Елены даже пошутили, что Василиса на фото выглядит слишком довольной, видимо потому, что ее пока участь школьницы миновала.
Интервью с Еленой читайте тут.
Слава
Анастасия Сланевская — не дебютантка на школьной линейке. Ее старшей дочери Александре 19 лет. А вот младшая — Антонина — в этом году пошла в первый класс. Пора вспомнить, чему учат в школе.
Мария Погребняк
Младший сын знаменитой мамы в этом году пошел в третий класс, старший — в седьмой. На линейку семья отправилась в полном составе. Дети Маши и Павла пошли по стопам папы — увлекаются футболом и регулярно посещают тренировки.
Аврора
Аврора — счастливая мама взрослой дочери. Авроре Трейман (да, да, ее дочь зовут так же) — пятнадцатый год. Прописи и таблица умножения позади, а вот первая любовь может нечаянно нагрянуть.
Интервью с телеведущей и актрисой читайте здесь.
Екатерина Климова
Екатерина Климова — мама четверых! В субботу она проводила старших детей в Ломоносовскую школу. Удачи в новом учебном году!
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