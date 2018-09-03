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38-летняя телеведущая Липа Тетерич станет мамой в третий раз
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38-летняя телеведущая Липа Тетерич станет мамой в третий раз 

Letidor.ru + ещё 3 43 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Двое детей звезды оказались не готовы к появлению нового брата или сестры.
Известная телеведущая, экс-солистка группы «Девочки», бессменная ведущая международного конкурса «Новая волна» Липа Тетерич вновь станет мамой. Звезда и ее муж Артем ждут третьего ребенка. Об этом она рассказала в интервью журналу «HELLO!». Пол ребенка супруги пока не знают. Кстати, Липа Тетерич призналась, что ее дети были не готовы к новости о пополнении в семье.
Публикация от Olimpiada Teterich (@olimpiadalipa)
23 Авг 2018 в 12:32 PDT  Лавр попросил перед следующей беременностью запланировать поездку в парижский Диснейленд, которую мы не успели осуществить сейчас. А Мелиссе пришлось долго объяснять, почему теперь на маме лучше не прыгать,
— рассказала в интервью журналу «Hello!» звездная мама.
Кстати, Липа Тетерич удивлена, что поклонники не догадались о ее беременности. «Я не пыталась скрыть живот, просто немного поменяла стиль в одежде. Каждый раз, выставляя фото в Instagram, думала: сейчас мои подписчики-сыщики догадаются… Но нет!», — отметила звездная мама.
Публикация от Olimpiada Teterich (@olimpiadalipa)
3 Сен 2018 в 9:23 PDT  В Сети принялись поздравлять телеведущую с пополнением в семье. «Невероятно💕 Поздравляю вас с таким прекрасным моментом😘», «Обожаем! Такая умница, красавица! Счастья! ❤️🌺🌸🌷», «Липа, вы такая счастливая! Здоровья вам и всего самого замечательного💐🤫💃🏼», «Липочка 😊😊😊Очень рада за вашу семью 👍🏻👍🏻👍🏻 Красавица😍😍», «Какая радость. Поздравляю Вас с таким прекрасным моментом😍», «Давно заметила, но спрашивать было неудобно.))) Поздравляю 🍼🍼🍼🤗♥️», «Липочка 😊😊😊Очень рада за вашу семью 👍🏻👍🏻👍🏻 Красавица😍😍», — порадовались подписчики за звездную маму в Instagram.
Присоединился к поздравлениям известный певец Сергей Лазарев. «Урааааа! СуперТь, поздравляю!», — написал артист.
Отметим, что сын телеведущей Лавр пошел в пятый класс. Липа Тетерич поделилась фото со школьной линейки.
Публикация от Olimpiada Teterich (@olimpiadalipa)
3 Сен 2018 в 8:25 PDT  Поздравлямбы всеееем, кто сегодня начал учебный год! Лавр теперь в 5в. Нашему классу поменяли букву, теперь мы Вэшки. Новый классный руководитель, новые учителя-предметники, короче мы в предвкушении интересного года. Давненько не было такого теплого Дня Знаний, обычно в куртках, а тут даже пиджаки скинули. И мне кажется, наш флорист следит за нами 🙈 и нашей Учительницей. В классе у нас не первый раз акция «Дети вместо цветов»-я ЗА всеми руками. Но дома у меня первосентябрьский букет— традиция! Все-таки учеба детей это учеба всей семьи 🤪🤪🤪,
— рассказала звездная мама.
К слову, недавно телеведущая Липа Тетерич рассказала, как растит из детей вундеркиндов. Звезда много времени уделяет воспитанию десятилетнего сына Лавра и двухлетней дочери Мелиссы. Оба поражают поклонников звезды своими способностями. Например, Мелисса уже почти научилась читать, а Лавр стал это делать в 2 года и 10 месяцев. Сама Липа не понимает, что такого особенного она делает с детьми, звезда просто старается дать им все самое лучшее.
Публикация от Olimpiada Teterich (@olimpiadalipa)
21 Апр 2018 в 9:18 PDT  Мне кажется, так делают все. Ведь что нужно детям? Чтобы их кормили и чтобы с ними играли. Это основная задача родителей — в игре показать все ситуации, которые могут быть в жизни, и помочь ребенку через игру познать мир. Я сама фантазер по жизни. И плюс к тому внимательная и наблюдательная. Мимо меня не пройдет ни одни новый гаджет, игрушка, придумка,
— рассказала журналу «OK!» Липа Тетерич.
«В реальности ты для начала уделяешь этому 15 секунд в день. С Лавриком мы начали попозже — в пять месяцев. Я приклеила на стену на уровне его глаз, когда он у меня на руках, буквы «А» и «Б» и просто показывала: это «А», это «Б». Потом он начал сидеть. Стал есть за обеденным столом. Я нашла пластиковую детскую тарелочку с прозрачным дно и положила букву «Б» ему под тарелочку — «А что у нас там прячется под кашей?». Когда Лавр стал узнавать эти буквы, я постепенно добавила остальные», — поделилась методикой звездная мама.
Фото: Instagram@olimpiadalipa
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