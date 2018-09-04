В театре «На Михалковской» представят детский спектакль про Бабу-ягу

В среду, 5 сентября, в детском театре «На Михалковской» пройдет показ спектакля «Портфель для Бабы-яги».

Как рассказала руководитель продюсерского центра «Радость» Елена Каракашева , дети смогут не только понаблюдать за приключениями Бабы-яги и ее приспешников, но и повеселиться перед представлением: их ждет интерактивная программа с бесплатными мастер-классами и караоке.

Начало в 17.30, интерактивная программа стартует на час раньше. Телефон для справок: 8 (495) 708-93-42. Адрес театра: Михалковская улица, дом 22 (в здании Центра творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость»). (ео)