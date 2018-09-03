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Два детсада и школу построили в столичном районе Некрасовка к началу учебного года
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Два детсада и школу построили в столичном районе Некрасовка к началу учебного года 

РИАМО + ещё 6 3 сентября 2018
Фото: РИАМО
В столичном районе Некрасовка к началу нового учебного года ввели в эксплуатацию два детских сада и новую школу, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.
«Получено разрешение на ввод в эксплуатацию двух детских садов на 575 мест и школы на 1 100 мест в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы», — сообщил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.
Образовательные учреждения построены по адресам: ДОУ на 225 мест, Некрасовка, квартал 10; ДОУ на 350 мест, район Некрасовка, квартал 4; школа на 1 100 мест, район Некрасовка, квартал 7.
«В начале этого года (2018 — ред.) в районе Некрасовка ввели в эксплуатацию еще один детский сад на 350 мест по адресу: квартал 11 (участок 1)» — добавил Бочкарев.
По его словам, строительство в районе Некрасовка идет высокими темпами.
«По просьбе жителей (увеличить количество школ и детских садов в районе Некрасовка) данные объекты были включены в адресную инвестиционную программу мэром Москвы Сергеем Собяниным. Некрасовка — динамично развивающийся район на юго-востоке Москвы. За последние годы здесь построено более 1,5 миллионов квадратных метров жилья для москвичей», — добавил Бочкарев.
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