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Крыса покусала ребенка в детском саду на юго-востоке столицы
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Крыса покусала ребенка в детском саду на юго-востоке столицы 

Москва24 + ещё 9 2 часа назад
Фото: Москва24
По факту произошедшего проводится проверка.
Как сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах, сообщение о нападении грызуна поступило днем 5 сентября в ОВД «Некрасовка». Инцидент произошел в дошкольном учреждении на проспекте Защитников Москвы.
Источник отметил, что сотрудники детского сада не стали вызывать скорую помощь. Как крыса оказалась в детском саду неизвестно.
Ранее на юго-западе столицы рядом с одним из детских садов обнаружили логово лис. У пары хищников родились детеныши. Семейство в полном составе было замечено прямо на территории детского сада.
Взрослую лису поймать пока не удалось, а пять лисят поместили в специальные контейнеры для животных. Их отвезли в центр передержки для диких животных.
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