Крыса покусала ребенка в детском саду на юго-востоке столицы

По факту произошедшего проводится проверка.

Как сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах, сообщение о нападении грызуна поступило днем 5 сентября в ОВД «Некрасовка». Инцидент произошел в дошкольном учреждении на проспекте Защитников Москвы.

Источник отметил, что сотрудники детского сада не стали вызывать скорую помощь. Как крыса оказалась в детском саду неизвестно.

Ранее на юго-западе столицы рядом с одним из детских садов обнаружили логово лис. У пары хищников родились детеныши. Семейство в полном составе было замечено прямо на территории детского сада.

Взрослую лису поймать пока не удалось, а пять лисят поместили в специальные контейнеры для животных. Их отвезли в центр передержки для диких животных.