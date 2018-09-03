Маленькая девочка залезла на карниз на третьем этаже в Ставрополе 

Спасатели сняли девочку с карниза на третьем этаже в Ставрополе, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ПАСС СК.
Вечером 2 августа жильцы одного из ставропольских общежитий сообщили спасателям, что на карнизе третьего этажа находится маленькая девочка и зовёт маму. Они переживали, что ребёнок может упасть, балансируя между карнизом и подоконником. Спасатели оперативно приехали на место и обнаружили, что местные жители уже расстелили под окном одеяло на случай, если девочка сорвётся вниз.
Сперва спасатели установили лестницу, чтобы забраться в квартиру и помочь девочке вернуться домой. Кроме неё, там находился годовалый малыш в кроватке. Они нашли на холодильнике ключи от комнаты и открыли дверь наружу. Там уже поджидали врачи и полицейские. Убедившись, что сотрудники правоохранительных органов присмотрят за детьми, спасатели уехали обратно в расположение своего подразделения.