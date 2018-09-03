Маленькая девочка залезла на карниз на третьем этаже в Ставрополе

Спасатели сняли девочку с карниза на третьем этаже в Ставрополе, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ПАСС СК.

Вечером 2 августа жильцы одного из ставропольских общежитий сообщили спасателям, что на карнизе третьего этажа находится маленькая девочка и зовёт маму. Они переживали, что ребёнок может упасть, балансируя между карнизом и подоконником. Спасатели оперативно приехали на место и обнаружили, что местные жители уже расстелили под окном одеяло на случай, если девочка сорвётся вниз.