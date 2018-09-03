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Здравствуй, школа!
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Здравствуй, школа! 

Комитет ветеринарии города Москвы 51 минуту назад
Фото: Комитет ветеринарии города Москвы
Специалисты государственной ветеринарной службы по поручению председателя Комитета ветеринарии города Москвы Алексея Сауткина 3 сентября доставили поздравления и подарки к началу нового учебного года детям из социально-реабилитационного центра села Никола Вохомского района Костромской области.
С 2004 года столичная государственная служба опекает детей из этого социально-реабилитационного центра. Воспитанники — дети из социально неблагополучных семей. За время попечительства государственная ветеринарная служба взяла на себя заботы по ежегодной подготовке детей к школе, снабжению необходимой техникой. Оказана помощь в проведении ремонта. Дети не остаются в долгу: они тоже дарят подарки, сделанные своими руками.
Стало доброй традицией к Дню знаний проводить акцию «Соберем детей в школу» среди сотрудников государственной ветеринарной службы. В рамках реализации данного проекта организован сбор школьно-письменных принадлежностей, спортивных товаров, вещей, игрушек и книг.
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