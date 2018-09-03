Смелое фото модели Кати Жарковой вызвало спор о грудном вскармливании детей после двух лет

Звездная мама не боится осуждения в Сети.

Модель plus size Екатерина Жаркова часто делится с аудиторией самым сокровенным из жизни ее дочери. Малышке уже больше двух лет, и звездная мама продолжает кормить ребенка грудью. Екатерина Жаркова убеждена, что нет причин это прекращать, если есть возможность.

Публикация от Katya Zharkova (@katyazharkova)

2 Сен 2018 в 11:08 PDT Девочки пишите в комментариях. С какими проблемами сталкивались? Чего не хватает нашим мамочками, чтобы чувствовать себя комфортно в публичных местах с грудным ребенком? Малышке моей 2 года и 4 месяца. Хотя она метр ростом уже😲 и 20 кг веса,

— рассказала звездная мама.

«Прямо ФУ», «У нее уже зубы! И все еще титьку сосет?.. 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️», «Я считаю, что кормление ребенка грудью — это личный, интимный момент. Замучали Вы, яжематери, которые везде, где ни попадя, сиськи достают. Нет бы пеленочкой прикрыла, ну зачем же, все должны видеть, яжмать)))», «У вас чувство стеснения напрочь отсутствует?», — негативно отреагировали некоторые подписчики модели в Instagram.

Однако звездная мама, кажется, уже привыкла к такой реакции. Модель не стала спорить с женщинами, которые против грудного вскармливания детей после двух лет.

Кроме того, немало подписчиц поддержали Екатерину. Они рассказали, что в России сложно кормить ребенка грудью в общественных местах. В частности потому, что мамы боятся осуждения. «Моей малышке 2,2 на улице давно не прикладывается, только дома вокруг снов. А в младенчестве кормила в специальной одежде или прикрывшись палантином. Единственная трудность, что иногда просто негде присесть))))», «Я думала, это у меня парень в 2 года и 1 месяц весит 19 кг, он ещё на гв, но остальное питание все правильное, переживаю что много весит!у меня опыт долгого кормления второго ребёнка, но уже после года я не кормлю в общественных местах, грудь остаётся только на сон…исключение в самолете и то очень редко. Наше общество не готово видеть детей, которых кормят грудью», «В России, к сожалению, свободно кормить мешают все эти женщины, написавшие под фотографией негатив — мне их очень жалко, потому что скорее всего ГВ у них не сложилось. А еще напрочь отсутствует пиетет, воспитание и полный хаос с ценностями», — поделились своим опытом подписчицы в Instagram.

Екатерина Жаркова уже не раз объясняла свою позицию по данному вопросу. Недавно звездная мама публиковала пост, посвященный грудному вскармливанию.

Публикация от Katya Zharkova (@katyazharkova)

24 Авг 2018 в 11:46 PDT Вам будут говорить: бросай! Все и каждый. Задумайтесь? Зачем? Не вступайте в дискуссию. Не поймут. Делайте только так, как подсказывает сердце. Особенно первые 6 месяцев после родов. Ешьте сами. Здоровую, правильную еду. Не торопитесь похудеть, отключите интернет. Кормите малыша грудью и только первые 6 месяцев. Это я вам как plus size model говорю. Я знаю, как это, когда тебя называют толстым. Я занимаюсь этой проблемой общества с 14 лет. Первое и самое главное, что женщина может сделать — это дать малышу эксклюзивно грудь первые 6 месяцев. Дальше по желанию и возможности. У меня есть возможность продолжать до сих пор. Это конечно роскошь. Надеюсь общество вернется к пониманию этого важного процесса создания человека и опять будет предоставлять декретный отпуск маме пока малышу не исполнится 3 года. В Советском Союзе знали в этом толк. Посмотрите, сколько открытий сделало поколение, где мамы были с детьми первые три года и не торопились на тусовки,

— призвала подписчиц Екатерина Жаркова.

Кстати, 36-летняя звездная мама показывает не только фото, но и видео, как кормит малышку грудью. В кадре Екатерина просто светится от счастья, а девочка мило посапывает.

Публикация от Katya Zharkova (@katyazharkova)

2 Июл 2018 в 10:06 PDT Однако многие пользователи соцсети не разделили подобных эмоций и засыпали модель вопросами. «Жесть. До 10 лет кормить будете?», «Такая девочка большая уже…вы до школы ее кормить будете?», — спрашивают подписчики. Одной из них Екатерина ответила, что совершенно точно не прекратит грудное вскармливание, потому что так захотел неизвестный ей человек. «Скажите, а вы перестали кормить грудью вашего ребёнка из-за таких вопросов со стороны окружающих вас людей?» — спросила в ответ звездная мама.

Напомним, что модель Катя Жаркова родила дочку в мае 2016 года в США. Это был очень долгожданный ребенок. Звездная мама не перестает радовать своих подписчиков кадрами из жизни дочери. А еще Екатерина показывает, как восстанавливается после родов.

Публикация от Katya Zharkova (@katyazharkova)

7 Авг 2017 в 9:55 PDT My #ninja 🤘 #lifestyle малышка отказалась от коляски 😂

Публикация от Katya Zharkova (@katyazharkova)

26 Июн 2017 в 9:11 PDT Главное никого не слушать и продолжать делать то, что считаешь правильным, воспитание собственным примером. #мывпланке #plankchallenge #1yearmarathon #plankeveryday

Публикация от Katya Zharkova (@katyazharkova)

7 Июл 2017 в 8:31 PDT Фото:Instagram@katyazharkova