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Москвичи выберут мастер-классы для Центра занятости молодежи
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Москвичи выберут мастер-классы для Центра занятости молодежи 

Москва24 + ещё 9 1 час назад
Фото: Москва24
Соответствующее голосование «Секреты успешной карьеры: мероприятия для молодежи» уже стартовало в проекте «Активный гражданин».
Горожане определят, какие занятия войдут в образовательную программу центра в 2019 году.
В частности, участники опроса смогут проголосовать за семинары по поиску работы, мастер-классы по продвижению личного бренда и лекции о том, как быстро и эффективно искать информацию в интернете. Также из списка можно будет выбрать презентации новых востребованных профессий, экскурсии на предприятиях, встречи с успешными людьми и т.д.
Московский Центр занятости молодежи помогает устроиться молодым людям, получившим образование, но не имеющим опыта работы. Раз в месяц сотрудники центра проводят для молодых людей занятия по профориентации, а в начале года составляют план мероприятий.
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