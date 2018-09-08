Москвичи выберут мастер-классы для Центра занятости молодежи

Соответствующее голосование «Секреты успешной карьеры: мероприятия для молодежи» уже стартовало в проекте «Активный гражданин».

Горожане определят, какие занятия войдут в образовательную программу центра в 2019 году.

В частности, участники опроса смогут проголосовать за семинары по поиску работы, мастер-классы по продвижению личного бренда и лекции о том, как быстро и эффективно искать информацию в интернете. Также из списка можно будет выбрать презентации новых востребованных профессий, экскурсии на предприятиях, встречи с успешными людьми и т.д.

Московский Центр занятости молодежи помогает устроиться молодым людям, получившим образование, но не имеющим опыта работы. Раз в месяц сотрудники центра проводят для молодых людей занятия по профориентации, а в начале года составляют план мероприятий.