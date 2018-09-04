Неправильный диагноз поставили врачи 2-летнему ребенку в Ангарске 

Семья обратилась в больницу в июле 2018 года, они пожаловались на плохое самочувствие сына, сообщает 3 сентября пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. В Детской поликлинике №4 города Ангарска ребенку поставили диагноз «водянка», однако на следующий день мальчику стало еще хуже и родители отправились в Городскую детскую больницу №1, где диагноз был изменен на «Гнойный перитонит» вызванный разрывом аппендикса. Малыш перенес операции и сейчас находится на реабилитации.
Следственный отдел по Ангарску СУ СКР по Иркутской области начал доследственную проверку, подозревая ангарских врачей в халатности.