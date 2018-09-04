Ещё
Неправильный диагноз поставили врачи 2-летнему ребенку в Ангарске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Неправильный диагноз поставили врачи 2-летнему ребенку в Ангарске 

АиФ Иркутск + ещё 3 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Семья обратилась в больницу в июле 2018 года, они пожаловались на плохое самочувствие сына, сообщает 3 сентября пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. В Детской поликлинике №4 города Ангарска ребенку поставили диагноз «водянка», однако на следующий день мальчику стало еще хуже и родители отправились в Городскую детскую больницу №1, где диагноз был изменен на «Гнойный перитонит» вызванный разрывом аппендикса. Малыш перенес операции и сейчас находится на реабилитации.
Следственный отдел по Ангарску СУ СКР по Иркутской области начал доследственную проверку, подозревая ангарских врачей в халатности.
АиФ Иркутск: последние новости
Жителя Тулуна принудительно выселили из дома бывшей жены Пятилетний ребенок выпал из окна четвёртого этажа в Иркутске Матрёнин двор. Чем живёт большая эвенкийская семья
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов10
Назван идеальный размер женской груди55
Что произойдет, если часто сидеть на корточках21
Бодибилдеры, перестаравшиеся в борьбе за тело
Чудовищные трансформации людей5
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
01:12
«Помощь нужна?»: Асмус напугала поклонников
Звёзды
08:24
Секретные точки на теле, которые вас заинтересуют
Здоровье
03:20
Куда делись солистки группы «Лицей»
Звёзды
06:00
Чудовищные трансформации людей
Здоровье Красота
00:09
Бородина рассказала о проблемах со здоровьем
Звёзды
05:22
Артисты, которые так и не смогли купить славу
Звёзды
13:13
Бодибилдеры, перестаравшиеся в борьбе за тело
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение