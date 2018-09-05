За расследованием о неверном диагнозе в Ангарске следит федеральный СКР

Центральный аппарат Следственного комитета России будет следить за расследованием уголовного дела о неверном диагнозе, который поставили двухлетнему мальчику в Ангарске.

Следователи уже начали допрашивать работников детской городской поликлиника №4 города Ангарска и Ангарской городской детской больницы № 1, изъяли необходимую для расследования документацию, сообщила 4 сентября пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Напомним, в июле 2018 года в детскую поликлинику № 4 обратились родители двухлетнего мальчика. Врач сделал осмотр, поставил диагноз «водянка» и рекомендовал наблюдать за малышом. Однако через два дня ребенка доставили в Ангарскую городскую детскую больницу № 1, где диагноз уже определили как «острый гангренозный аппендицит, периаппендикулярный абсцесс». Ребенку сделали операцию и отправили домой. Сейчас его состояние удовлетворительное.

По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).