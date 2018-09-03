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«Уроки чистоты» провели в подмосковных школах
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«Уроки чистоты» провели в подмосковных школах 

Lenta.ru 16 минут назад
Фото: Lenta.ru
Подмосконым школьникам рассказали о правилах чистоты, порядка и благоустройства, «Уроки чистоты» организовали примерно в 300 школах. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 3 сентября.
«На занятиях детям рассказали о том, как поддерживать чистоту и порядок, почему нельзя мусорить, как вести себя, чтобы сохранить в чистоте среду своего обитания», — сказала руководитель Госадмтехнадзора Мособласти Татьяна Витушева.
По ее словам, на занятиях детям предлагается пофантазировать о способах решения различных экологических проблемах. Кроме того, несколько занятий будут представлять собой квест, в ходе которого школьники освоят областное законодательство в сфере благоустройства. «По нашим подсчетам, всеми запланированными занятиями будет охвачено свыше 10 тысяч учащихся», — уточнила она.
В начале августа региональный министр образования Марина Захарова сообщила, что с этого года в школах на регулярной основе будут проводиться занятия по теме раздельного сбора мусора. Подросткам, в частности, будут рассказывать о современных способах сортировки и утилизации бытовых отходов.
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