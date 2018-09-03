Мальчик из Новосибирска написал детскому омбудсмену письмо с просьбой отпустить его жить с мамой вопреки решению суда

Очередная семейная драма разыгралась в Новосибирске. Родители не могут поделить вполне взрослого ребенка. Мать хочет увезти 14-летнего сына в Италию, а отец настаивает на том, чтобы он остался в России и жил с ним.

Источник фото: телеканал «360»

Эту историю можно было бы назвать обычной, если бы не тот факт, что мальчик сам написал письмо уполномоченному по правам ребенка с просьбой о том, что он не хочет жить с отцом. Пусть и с ошибками, но главное в письме — его смысл, уверен 14-летний Роберт из Новосибирска. Он пишет официальное письмо уполномоченному по правам ребенка, где просит вмешаться в непростую ситуацию его семьи.

Источник фото: телеканал «360»

Роберт рассказывает, что после того, как родители разошлись, его воспитывали мама и бабушка. Но спустя много лет, когда мама снова вышла замуж, переехала в Италию и захотела забрать его к себе, о родительских правах вдруг заявил родной отец. И не просто захотел встреч по выходным, а через суд потребовал, чтобы сын жил с ним. Только вот в эту неожиданную отцовскую любовь не верит ни бабушка Роберта, ни он сам.

Источник фото: телеканал «360»

«Отец хочет, чтобы ребенок с ним жил, а в то же время пишет ему такие гадости, унижает его, оскорбляет его, его маму. Я считаю, что он один остался, у него нет ни братьев, ни сестер, а тут он пришел в школу посмотрел, а у ребенка оказывается еще одни пятерки, у тебя наверное мои мозги, а давай-ка вместе будем жить, потому что я как бы один», — говорит бабушка Роберта Любовь Котова.

Сам мальчик переезжать к отцу не хочет. О чем говорит ему лично и в переписке, и даже в суде. Вот только мужчина настолько ослеплен своей родительской любовью, что не видит никого вокруг, даже своего сына. Слепо веря, что общение с детьми должно определяться конституционным правом.

«Вы хотите сказать, что российский закон — это не закон, о том, что ребенок должен проживать с кем-то из родителей», — возмущается отец Роберта Олег Евтушенко.

Источник фото: телеканал «360»

Мама Роберта в Италии уже несколько месяцев ждет его к себе. На камеру телефона показывает, что к переезду мальчика все готово. Дом с видом на море, собственный сад и просторная комната. Вот только убедить отца разрешить ему переехать к маме Роберту пока не удается. По решению суда он должен остаться жить в России.

«Вот это моя комната, здесь мы живем с бабушкой, но мой отец хочет забрать меня жить к себе, а я этого не хочу. Я хочу поехать к маме в Италию, где у меня родился брат», — говорит Роберт Евтушенко.

Двухмесячному брату Кристиану Роберт собрал целую сумку игрушек. Говорит, обидно — теперь передать лично не сможет.

Источник фото: телеканал «360»

Каждый день он разговаривает с мамой по видеосвязи. Несмотря на то, что самому страшно, от того, что будет дальше — старается успокоить маму.

Первое решение суда стало для всех неожиданностью — мальчика должен был забрать отец. Но Роберту удалось доказать по аппеляции, что своего папу он не видел много лет и общение вызывает у него страх.

Источник фото: телеканал «360»

В школе отца видели всего один раз — и то, когда он приходил за справкой для суда.

«Связь с мамой всегда была видна очень ярко, мама присутствовала на всех собраниях, интересовалась успехами сына, и сын всегда тепло к маме относился всегда, хотелось бы, чтобы они с мамой вместе были», — говорит классный руководитель мальчика Ольга Самко.

Источник фото: телеканал «360»

По закону родители имеют равные права на ребенка и даже то, что отец несколько лет не общался со своим сыном, не отменяет его родительских чувств. Но от общения с отцом Роберт и не отказывается, объясняет — просто жить он привык с мамой. Мечтает, наконец, сесть в самолёт и отправиться к ней. Об этом он и написал в своем письме уполномоченному по правам ребенка города Новосибирска. Надеется, что, несмотря на орфографию, смысл его послания будет понят правильно. И поможет ему хоть как-то приблизиться к своей мечте.