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Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов впервые показали личико полуторамесячной дочки
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Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов впервые показали личико полуторамесячной дочки 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Супруги Тарасовы наконец перестали скрывать личико маленькой дочери Миланы.
24-летняя Анастасия Костенко и 31-летний Дмитрий Тарасов стали родителями 10 июля этого года, но до сих пор не показывали личико малышки Миланы, хотя регулярно публиковали в своих микроблогах фото с дочкой. Но сегодня, 3 сентября, пара решила выложить совместный снимок, где Милана хорошо видна.
«Династия», — так подписала снимок молодая мама, попутно поделившись своим мнением о детской клинике, которую выбрала для того, чтобы ходить с дочкой на обследования.
В комментариях поклонники разделились на два лагеря — одни считают, что девочка уже очень похожа на отца, а другие уверены, что Милана больше пошла в маму. А вы как считаете?
Фото и видео: Instagram
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