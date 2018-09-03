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Екатерина Гусева поделилась видео, как дочь-первоклассница поет гимн
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Екатерина Гусева поделилась видео, как дочь-первоклассница поет гимн 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
В Сети отметили, что девочка — копия звездной мамы.
Известная актриса театра и кино, певица Екатерина Гусева порадовала поклонников видео со своей дочкой. Семилетняя Аня в этом году стала первоклассницей. Звездная мама показала, как они торжественно шли в школу, исполняя по пути гимн России.
#первыйразвпервыйкласс
Публикация от Екатерина Гусева (@_ekaterinaguseva_)
3 Сен 2018 в 2:30 PDT  «Ой! Здорово!👏🏻 Голосистая в маму! И кАк же похожа на Вас, Катенька!🎈», «Поздравляю! Вылитая мама и такая же позитивная! Пусть ей будет интересно и легко учиться!», «Здорово! Вот как надо идти в школу!», «Как здорово! Трогательно! Классно! Дочка запомнит на всю жизнь! ❤️💐», «Поздравляю!Ваша девочка очень похожа на вас!Пусть удача сопутствует ей по жизни!», «Мама Катя, только маленькая! Удачи тебе, девочка😊😊😊😊😊», «Лицо светится, человек песни поет… Радость… Первый класс… Эх …», — отреагировала аудитория в Instagram.
Напомним, что актриса Екатерина Гусева с 1996 года замужем за бизнесменом Владимиром Абашкиным. Супруги воспитывают двоих детей: 18-летнего Алексея и 7-летнюю дочь Анну.
Публикация от Екатерина Гусева (@_ekaterinaguseva_)
8 Апр 2018 в 1:25 PDT  Кстати, актриса показывала, какой подарок ей сделала дочка на 8 марта. Аня нарисовала портрет своей звездной мамы.
#СпасибоДоченькаМояРодная
Публикация от Екатерина Гусева (@_ekaterinaguseva_)
8 Мар 2018 в 12:05 PST  К слову, Екатерина Гусева редко делится семейными фото и видео в соцсетях. В основном в ее личном блоге снимки со съемок, спектаклей. Однако, в июле 2017 года звезда показывала, как репетировала роль в мюзикле с дочкой на руках.
#Гусевы#репетиция#аннакаренинамюзикл
Публикация от Екатерина Гусева (@_ekaterinaguseva_)
1 Июл 2017 в 11:08 PDT  Фото: Instagram @_ekaterinaguseva_
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