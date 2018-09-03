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«РИА Новости» выложили набор страшилкок про аниме. Их «экспертов» подняли на смех3
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«РИА Новости» выложили набор страшилкок про аниме. Их «экспертов» подняли на смех3 

Memepedia + ещё 1 1 час назад
Фото: Memepedia
«РИА Новости» опубликовали статью про вред аниме: в ней утверждается, что мультфильмы склоняют к суициду и заставляют задуматься о смене ориентации. Основанный на мнении экспертов Центра защиты детей от интернет-угроз материал высмеяли — и обнаружили, что их старший специалист даже никогда не работал с детьми.
Материал, написанный автором Александром Чернышёвым, содержит несколько пугающих историй, в которых родители героев с изменёнными именами рассказывают о том, как просмотр аниме негативно отразился на жизни их детей. Мы собрали избранные перлы.
На критику родителей девочка реагировала крайне остро и предпочитала обсуждать рисунки в школе или художественной студии с другими поклонниками аниме. К тому же стала хуже учиться: испортился почерк, на уроках, по словам учителей, постоянно уходила в свои мысли. Часто смотрела аниме-мультик, где герой обладает суперсилой никак не может покончить с собой, хотя очень хочет'Те же группы смерти'. Детей подсаживают на аниме и склоняют к суициду
Подсаживаются на аниме не только девочки, хотя их действительно большинство. Все началось, когда Леше (имя изменено) было 14 лет. Раньше подросток неплохо учился, занимался плаванием. А потом вдруг бросил спорт, стал пропускать занятия в школе, резко и неохотно разговаривал с родителями'Те же группы смерти'. Детей подсаживают на аниме и склоняют к суициду
Я сильно переживала, плакала, по психологам ходила. Как-то после очередной ссоры Леша пригрозил покончить жизнь самоубийством. В другой раз, когда мы настойчиво попросили его прекратить заниматься этой ерундой, вообще сбежал из дома'Те же группы смерти'. Детей подсаживают на аниме и склоняют к суициду
В настоящий момент материал уже отредактирован: например, удалено утверждение, что в аниме присутствует ЛГБТ-пропаганда.
Кроме того, по словам экспертов, с помощью аниме идет активная ЛГБТ-пропаганда. «Герои многих мультфильмов обычно похожи на свою аудиторию: подростки с проблемами в семье, ищущие себя. Только вот решают они проблемы рука об руку с однополым партнером. Дети проецируют этот опыт на себя, и постепенно в их головы закрадываются мысли о соответствующей сексуальной ориентации», объясняет старший специалист центра Александр Бирюков'Те же группы смерти'. Детей подсаживают на аниме и склоняют к суициду
К нам самостоятельно обратилась девочка 13 лет: она активно смотрела депрессивное аниме, пыталась причинить себе вред, тусовалась с такими же школьницами, играя в лесбиянок'Те же группы смерти'. Детей подсаживают на аниме и склоняют к суициду
Справедливости ради следует отметить, что автор включил в статью дисклеймер.
В Японии рисуют много качественных мультиков. Они неопасны, если не смотреть их целыми днями. Другое дело, когда герои — такие же подростки, как и зрители, при этом гомосексуальны, курят и пьют, а то и вовсе режут себе веныЕлена Иванова, психолог 'ЦЗДИУ'
Вскоре обнаружилось, что на сайте Центра защиты детей от интернет-угроз старший специалист Александр Бирюков, чьи мнения приводятся в статье «РИА Новости», даже не имеет опыта работы с детьми.
Правила составлены и сформулированы больше для родителей, чем для детей (во-первых, не имею навыков и опыта работы с детьми, во-вторых, сайт 16+). Александр Бирюков, старший специалист 'ЦЗДИУ'
В соцсетях материал «РИА Новостей» попросту высмеяли за голословность, логические ошибки и выдуманные утверждения.
Тем временем в редакции РИА pic.twitter.com/EpDoSnHh6I
— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) September 3, 2018
На сайте «РИА Новости» материал уже изменён, но его оригинальная версия по-прежнему размещена на других ресурсах.
P. S. Немного классики для будущих экспертных анализов от «РИА Новости».
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