В Михайловске построят два новых детских сада и школу

Два детских сада и школу строят в пригороде Ставрополя, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СГ «Третий Рим».

До конца года застройщик обещает сдать оба детских сада в «Гармонии». Один из них откроют в квартале «Медовый», а второй — на улице Прекрасной, и его смогут посещать 280 юных жителей микрорайона.

Кроме того, «Третий Рим» строит школу на 1002 места на улице Прекрасной, открытия которой ждут с нетерпением жители Михайловска. Строительство должно закончиться в апреле 2019 года.

Всего в «Гармонии» планируют построить десять садиков и шесть школ.

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