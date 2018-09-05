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Фестиваль «Супер дети» пройдёт через три дня в парке Ставрополя
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Фестиваль «Супер дети» пройдёт через три дня в парке Ставрополя 

АиФ Ставрополье + ещё 2 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Фестиваль-выставка «Супер Дети» пройдёт в Парке Победы Ставрополя 8 сентября, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Торгово-промышленной палаты СК.
Жителям и гостям краевого центра свою продукцию представят производители детской мебели, одежды, обуви, игрушек. По данным организаторов, на площадках фестиваля будут представлены центры дополнительного образования, развивающие школы, в том числе языковые, спортивные секции, театральные и танцевальные студии, частные детсады, медклиники, психологические центры, агентства по организации праздников, фотостудии, развлекательные центры, кафе и т.д.
Фестиваль-выставка будет работать с 11.00 до 18.00. Силами творческих коллективов будет организован концерт.
Организаторы надеются, что «Супер Дети» станут визитной карточкой Ставрополя, главным выставочным мероприятием системы детского допобразования, детских товаров и развивающих услуг.
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