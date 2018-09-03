5 книг, чтобы помочь ребенку выжить в школе

Как гласит восточная мудрость, «никто тебе не друг и не враг, но каждый — учитель». Значит, уже за тысячи лет до нас люди понимали, что учителя так же неизбежны, как извержения вулканов или разливы рек.

Органайзер «SOS! Как выжить в школе»

В 9 лет мою школьную жизнь скрашивал хулиганский органайзер, цитату из которого привожу в эпиграфе. Там были советы на случай, если не сделал уроки или достает одноклассник, были гороскопы учителей, были наклейки — в общем, какие-то такие вещи, чтобы отвести душу. Выжить в школе — непростая задача не только для девочек и мальчиков. Родителям приходится заново проживать эти десять школьных лет вместо со своими детьми, и еще неизвестно, в какую из попыток мы волнуемся сильнее.

Специально для таких родителей мы подобрали книги о самом важном: о травле в школе, о застенчивости, о дружбе, о талантливых, но сложных детях и даже о домашке по математике.

1. Все на одного: Как защитить ребенка от травли в школе

«Не бывает трудных детей, просто некоторым из них бывает трудно».

Книга норвежского психолога о том, что делать, если ребенка оскорбляют и задирают одноклассники или старшие ребята. Или, наоборот, если ваш собственный ребенок ведет себя как агрессор. О школьной травле трудно говорить, но молчать и бездействовать недопустимо. Автор подскажет, как лучше поступить в разных ситуациях, и даст силы не отворачиваться от детей, которым нужна помощь.

2. Ноль друзей: Как помочь ребенку справиться с одиночеством

«Одинокие есть в любой возрастной группе, однако больше всего одиночества среди детей и подростков».

В этой книге опытный детский и подростковый психолог рассказывает о самых распространенных моделях одиночества, приводит примеры из собственной практики, объясняет сущность явления, а главное, учит находить подход к одиноким детям и подросткам и вовремя оказывать им помощь.

3. Застенчивый ребенок

«Застенчивость социальна по своей природе: она возникает там, где два человека вступают в контакт, или, скорее, там, где два человека не могут наладить контакт друг с другом».

Филип Зимбардо , социальный психолог с мировым именем, разбирает феномен застенчивости и дает рекомендации родителям детей всех возрастов. Книга поможет ребенку развить здоровую самооценку, больше доверять окружающим и в итоге вырасти уверенным в себе человеком.

4. Сверходаренный ребенок: Как понять его и помочь добиться успеха

«То, что он устроен иначе, чем остальные, превращает его в изгоя. Ему трудно соответствовать учительским требованиям, которые он не всегда понимает. А преподавателям тоже сложно приспособиться к ребенку, который кажется умным, но при этом учится с трудом».

Сверходаренными называют детей с высоким интеллектуальным или творческим потенциалом, а еще — крайне чувствительных и ранимых. Их одаренность не всегда лежит на поверхности; бывает, что она проявляется лишь косвенно. Книга Жанны Сио-Фашен рассказывает о том, как можно догадаться, что ребенок относится к сверходаренным, какие тесты помогут это определить и что делать дальше, а главное — как справиться с проблемами, которые подстерегают таких детей в школе и в семье.

5. Математика для мам и пап: Домашка без мучений

«Независимо от того что вы чувствуете на самом деле, демонстрируйте свой интерес к математике — и ваши дети тоже ей заинтересуются. И может быть, она вам в конце концов действительно понравится — любовь к математике может быть заразна».

Книга посвящена тому, что дети осваивают в начальной школе. Значительная часть этих «основ» не так уж и примитивна. На самом деле некоторые задания в тестах для 11-летних детей стали бы серьезным испытанием для большинства взрослых. Так что здесь не будет синусов и косинусов, не будет векторов и совершенно точно не будет квадратных уравнений. Сложение и умножение, вычитание и деление, дроби, проценты и пропорции, элементарная геометрия и статистика — авторы книги, математики Роб Истуэй и Майк Эскью, объясняют эти темы просто и интересно. А еще они предлагают увлекательные и действенные способы, которые помогут вашему ребенку лучше разобраться в математике и наконец-то получить от нее удовольствие.