В Калининграде в клубе «Индиго» пятилетняя девочка сломала руку

В Калининграде в детском клубе «Индиго» ТЦ «Экватор» девочка сломала руку, играя со сверстниками. Об этом «Клопс» сообщил дядя ребёнка Дмитрий.

"28 августа мы большой компанией отмечали день рождения в одном из ресторанов ТЦ «Экватор». Детей решили отправить поиграть в развлекательный клуб «Индиго» в том же здании. Работники клуба пообещали, что малыши будут под присмотром. Через полчаса прибежала моя пятилетняя племянница. Девочка плакала, а её левая рука висела, как плеть", — рассказал Дмитрий.

Мама с малышкой поехали в травмпункт, где врачи поставили диагноз «закрытый перелом шейки лучевой кости левого предплечья». Родные девочки возмутились, что никто из работников детской комнаты произошедшего не заметил.

"В качестве компенсации предложили бесплатный абонемент на пять посещений. Ситуация абсурдная: как они представляют себе ребёнка с больной рукой на игровой площадке?" — недоумевает мужчина.

Как отметил Дмитрий, в детском клубе установлено видеонаблюдение, но маме девочки не показали запись и не ответили, как малышка получила травму.

Родные ребёнка написали заявление на имя руководства клуба и направили обращение в прокуратуру с просьбой найти виновных в произошедшем. Сложность в том, что девочка и её мама приехали в Калининград погостить. 1 сентября они должны были вернуться домой в Москву, но им пришлось задержаться.

В клубе уточнили, что проводится служебная проверка.

"Действительно, обращение от родителей девочки к нам поступало. На этой неделе мы обязательно дадим ответ, как такое могло произойти и кто в итоге несёт ответственность. Видео в тот вечер мы не смогли предоставить, потому что у администрации нет такой технической возможности — всё находится на отдельном сервере. Необходимая часть записи обрабатывается. Видео также будет предоставлено родителям ребёнка", — подчеркнула операционный директор компании «Индиго» Анна.