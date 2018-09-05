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Пятилетний рекорд: в России осталось менее 50 тысяч сирот
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Пятилетний рекорд: в России осталось менее 50 тысяч сирот 

360tv.ru + ещё 1 42 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Член Совета по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот при министерстве Армен Попов сообщил газете «Известия», что в России зафиксировано рекордно низкое число детей-сирот. По его данным, в банке данных Минпросвещения осталось менее 48 тысяч анкет.
Пять лет назад их количество составляло 68,8 тысяч, в 2008 году — 115,6 тысяч человек. Эксперты связывают столь заметное снижение с федеральной и региональной поддержкой приемных родителей, которая позволяет большему количеству россиян взять в семью ребенка. Сейчас в России около 180 тысяч приемных родителей, усыновителей и кровных опекунов.
«Сейчас в России наблюдается еще и такая тенденция: чаще стали забирать деток с инвалидностью. Люди чувствуют потребность помогать им. Например, сейчас не найти в детском доме ребенка с синдромом Дауна. Их моментально забирают в семьи, чаще в те, где уже есть такой ребенок», — рассказал Армен Попов.
По данным Минпросвещения, сейчас в России работают 2,9 тысяч организаций, которые сопровождают семьи усыновителей по медицинским, психологическим и педагогическим показаниям.
«Раньше родители не знали, как воспитывать приемного ребенка, если только они не взяли его в младенчестве. Сейчас же в России появились школы приемных родителей, там кандидаты проходят обучение», — пояснила «Известиям» первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова.
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