Пятилетний рекорд: в России осталось менее 50 тысяч сирот

Член Совета по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот при министерстве Армен Попов сообщил газете «Известия» , что в России зафиксировано рекордно низкое число детей-сирот. По его данным, в банке данных Минпросвещения осталось менее 48 тысяч анкет.

Пять лет назад их количество составляло 68,8 тысяч, в 2008 году — 115,6 тысяч человек. Эксперты связывают столь заметное снижение с федеральной и региональной поддержкой приемных родителей, которая позволяет большему количеству россиян взять в семью ребенка. Сейчас в России около 180 тысяч приемных родителей, усыновителей и кровных опекунов.

«Сейчас в России наблюдается еще и такая тенденция: чаще стали забирать деток с инвалидностью. Люди чувствуют потребность помогать им. Например, сейчас не найти в детском доме ребенка с синдромом Дауна. Их моментально забирают в семьи, чаще в те, где уже есть такой ребенок», — рассказал Армен Попов.

По данным Минпросвещения, сейчас в России работают 2,9 тысяч организаций, которые сопровождают семьи усыновителей по медицинским, психологическим и педагогическим показаниям.