РЕДАКТОР ЧИТАЛ_Армен Попов: Количество детей-сирот с каждым годом становится меньше

5 сентября жители столицы соберутся в Кремлевском дворце на вручении премии лучшим приемным семьям года Москвы «Крылья аиста».

Премия «Крылья аиста» не всегда имела государственный статус. Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщалась с инициатором награждения, руководителем порталов Усыновите.Ru и Усынови-Москва.Ru, членом Совета Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей Арменом Поповым.

Армен Геннадьевич, пять лет назад вы были инициатором награждения лучших приемных семей, а теперь эта награда имеет статус городской премии. Расскажите, как вам удалось этого добиться?

Действительно, я и мои коллеги первыми придумали эту премию. Мы обратились с этой идеей в Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы и очень обрадовались, что ведомство охотно поддержало ее. Суть премии — чествовать приемные семьи, организации и людей, которые активно способствуют семейному устройству детей-сирот. Помимо приемных семей, в список номинантов входят органы опеки и попечительства, организации для детей-сирот, деятели культуры, средства массовой информации, государственные или общественные деятели, меценаты. В 2014 году церемония вручения премии прошла впервые в Кремлевском дворце. Надо сказать, она очень понравилась и Правительству Москвы , и приемным семьям! Для нас это было большой новостью. В каждой церемонии личное участие принимал и мэр Москвы Сергей Собянин — он и вручал премии приемным родителям.

На самом деле очень сложно выбрать лучшую приемную семью, потому что, к счастью, в Москве находится огромное количество замечательных и достойных приемных семей. Поэтому с прошлого года экспертный совет решил, что выбирать по одной семье просто невозможно. Теперь мы выбираем три лучшие приемные семьи.

Для нас стало приятным сюрпризом то, что с этого года премия приобрела государственный статус. Теперь лауреаты награждаются указами мэра. Очень важно, что три приемные семьи также получат существенное денежное вознаграждение в размере одного миллиона рублей. Поскольку это семьи многодетные, а некоторые из семей воспитывают детей с инвалидностью, то, конечно, им эти деньги пригодятся в любом случае. Это очень серьезная надбавка к премии и общественному признанию.

По каким критериям выбирается лучшая семья?

Есть несколько критериев. В самом названии премии — «Крылья аиста» — заложено понимание вклада в развитие семейного устройства детей-сирот. Оцениваются не только семьи, которые усыновили ребенка, но и те, что своей активной позицией, открытостью способствуют тому, чтобы и другие люди тоже открывали двери своих домов детям-сиротам. Среди них семьи, которые работают в школах приемных родителей, общаются с журналистами и вообще открыты для общения. Например, одна из семей возглавляет ассоциацию приемных родителей столицы, еще одна приютила ребенка-инвалида и активно рассказывает о нем в социальных сетях.

Еще один важный критерий — семья должна быть состоявшейся, чтобы ей было уже несколько лет, чтобы окружающие люди знали и видели эту семью. Должна быть уверенность, что это настоящая, достойная приемная семья.

Каких результатов удалось добиться проекту «Усыновите.ru»?

Проект «Усыновите.ру» возник тринадцать лет назад. Тогда очень остро стояла проблема семейного устройства. В те годы в банке данных было порядка 180 тысяч анкет детей-сирот. За тринадцать лет мы прошли большой путь. И сейчас счетчик количества анкет показывает около 47 тысяч анкет. Мы обновляем статистику на сайте «Усыновите.ру» каждый месяц и видим положительную динамику. Количество детей-сирот сокращается.

К сожалению, сейчас выделяется так называемая категория трудноустраиваемых детей. Туда входят дети с ментальной инвалидностью, дети, у которых есть много братьев и сестер, и дети старшего возраста. Увы, последним найти приемных родителей сложнее всего, потому что только подготовленная семья сможет принять в свой дом подростка. И это наша недоработка. Если бы еще десять-тринадцать лет назад все программы и системы работали лучше, то этих детей бы не было в банке данных, они бы давно воспитывались в приемных семьях.

Но я очень рад, что сейчас уже сделан такой задел на будущее. Детей-сирот стало гораздо меньше, и мы надеемся, что в перспективе уже не будет стоять так остро проблема подростков-сирот.

В 2016 году проект «Усынови-Москва.ru» вошел в список лучших социальных проектов столицы. Как это событие повлияло на вашу дальнейшую работу?

Проект продолжает действовать. «Усынови, Москва» активно продвигался за счет социальной рекламы в социальных сетях, на телевидении, размещались билборды. Это была целая линейка мер, направленных на поддержку и продвижение семейного устройства.

В прошлом году мы поставили себе еще одну важную задачу. Мы открыли новый проект, который называется «Усыновили.ru». Сейчас многие дети уже ушли из детских домов, их воспитывают приемные родители. И проблемы отнюдь не заканчиваются. Напротив, сложностей много, их испытывают приемные родители. Поэтому возникла потребность в сопровождении и поддержке приемных семей.

Какую помощь оказывает этот проект приемным семьям?

Там есть несколько блоков. Есть консультации психологов, консультации юристов. Также очень важный раздел — «Родительские сообщества». В каждом регионе функционируют клубы, ассоциации, союзы. Очень важно, когда есть некое сообщество, участники которого могут выразить свои интересы, рассказать о проблемах. Самое главное, что люди общаются между собой, поддерживают друг друга. Львиная доля проблем исчезает при общении приемных родителей друг с другом. Порой приемным семьям кажется, что проблемы, с которыми они сталкиваются, из рук вон плохи, их никак не решить. При общении с другими семьями оказывается, что они тоже испытывали точно такие же чувства и знают, как справиться с ситуацией. Сила сообщества — в возможности общаться.