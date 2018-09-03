«Она кричала „Не надо“»: волгоградка просила не увозить в больницу выпавшего из окна сына

С такой высоты ребенок упал на козырек подъезда

Открытое окно между седьмым и восьмым этажом. Козырек с остатками строительного мусора и легкой вмятиной по центру. Сейчас это все, что напоминает о падении пятилетнего ребенка в Ворошиловском районе Волгограда, чудом не закончившегося страшной трагедией.

Во дворе дома на Елецкой, 11 безлюдно и тихо — несколько часов назад отсюда уехали и машины скорой помощи, и патрульные автомобили.

— Из окна подъезда между 7 и 8 этажом выпал пятилетний мальчик, — рассказывают волгоградки Виктория и Юлия. — Когда он упал, еще ходил по козырьку и звал маму. Она прибежала на место чуть позже. Говорят, что женщина работает на рынке «Китай — город». Увидела врачей, противилась и говорила: «Не надо увозить мальчика в больницу».

Версия полицейских, поговоривших с мамой выпавшего из окна ребенка, отличается от слов местных жителей.

— Женщина спустилась во двор к своей машине, а мальчик пошел смотреть на нее из окна подъезда между 7 и 8 этажами, — рассказали в пресс — службе региональной полиции. — Семья не стоит на учете и характеризуется положительно.

К вечеру на детскую площадку стягиваются молодые родители, с ужасом обсуждающие падение ребенка из окна.

— Эта семья ни с кем не общается. Ведут они себя очень шумно. Как — то раз затеяли драку, и мы вызвали полицию. После этого они вообще нас почти не знают, — рассказывают соседи волгоградцев. — Мальчишку — если честно, мы даже не знаем, как его зовут — видели на детской площадке. Он выходил со своей мамой и почти все время сидел рядом с ней. Как он мог выпасть из окна, до сих пор не понимаем. Его бабушка печет пышки и из-за этого почти всегда находится дома.

Сегодня днем пятилетний ребенок вылетел из окна и приземлился на козырек подъезда. По счастливой случайности, опасное падение обошлось без фатальных последствий. По словам очевидцев, мальчик разговаривал со своими спасителями, но не мог вспомнить номер своей квартиры. Прибежавшая к подъезду мама просила не отправлять малыша в больницу и обещала отвезти его к врачам на машине.