Ещё
«Она кричала „Не надо“»: волгоградка просила не увозить в больницу выпавшего из окна сына
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Она кричала „Не надо“»: волгоградка просила не увозить в больницу выпавшего из окна сына 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
С такой высоты ребенок упал на козырек подъезда
Открытое окно между седьмым и восьмым этажом. Козырек с остатками строительного мусора и легкой вмятиной по центру. Сейчас это все, что напоминает о падении пятилетнего ребенка в Ворошиловском районе Волгограда, чудом не закончившегося страшной трагедией.
Во дворе дома на Елецкой, 11 безлюдно и тихо — несколько часов назад отсюда уехали и машины скорой помощи, и патрульные автомобили.
— Из окна подъезда между 7 и 8 этажом выпал пятилетний мальчик, — рассказывают волгоградки Виктория и Юлия. — Когда он упал, еще ходил по козырьку и звал маму. Она прибежала на место чуть позже. Говорят, что женщина работает на рынке «Китай — город». Увидела врачей, противилась и говорила: «Не надо увозить мальчика в больницу».
Версия полицейских, поговоривших с мамой выпавшего из окна ребенка, отличается от слов местных жителей.
— Женщина спустилась во двор к своей машине, а мальчик пошел смотреть на нее из окна подъезда между 7 и 8 этажами, — рассказали в пресс — службе региональной полиции. — Семья не стоит на учете и характеризуется положительно.
К вечеру на детскую площадку стягиваются молодые родители, с ужасом обсуждающие падение ребенка из окна.
— Эта семья ни с кем не общается. Ведут они себя очень шумно. Как — то раз затеяли драку, и мы вызвали полицию. После этого они вообще нас почти не знают, — рассказывают соседи волгоградцев. — Мальчишку — если честно, мы даже не знаем, как его зовут — видели на детской площадке. Он выходил со своей мамой и почти все время сидел рядом с ней. Как он мог выпасть из окна, до сих пор не понимаем. Его бабушка печет пышки и из-за этого почти всегда находится дома.
Сегодня днем пятилетний ребенок вылетел из окна и приземлился на козырек подъезда. По счастливой случайности, опасное падение обошлось без фатальных последствий. По словам очевидцев, мальчик разговаривал со своими спасителями, но не мог вспомнить номер своей квартиры. Прибежавшая к подъезду мама просила не отправлять малыша в больницу и обещала отвезти его к врачам на машине.
v1.ru: последние новости
«Достаточно одного селфи и вши переползут»: в Волгоградской области растет число вшивых людей «Он плакал и звал маму»: пятилетний мальчик чудом выжил, упав из окна пятого этажа На севере Волгограда нашли труп новорожденной девочки
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что произойдет, если часто сидеть на корточках10
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов10
Назван идеальный размер женской груди55
Утяшева испортила фигуру3
Чудовищные трансформации людей2
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
08:24
Секретные точки на теле, которые вас заинтересуют
Здоровье
03:20
Куда делись солистки группы «Лицей»
Звёзды
06:00
Чудовищные трансформации людей
Здоровье Красота
00:09
Бородина рассказала о проблемах со здоровьем
Звёзды
05:22
Артисты, которые так и не смогли купить славу
Звёзды
13:13
Бодибилдеры, перестаравшиеся в борьбе за тело
Здоровье
06:16
Сюрпризы, которые преподносит тело
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение